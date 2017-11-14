纽约期市：可可从上周触及的数月高位继续回落，因获利了结

路透纽约/伦敦11月14日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二下跌2%，从上周触及的数月高位继续回落，因获利了结，阿拉比卡咖啡遇上技术阻力后转跌。

追踪19种商品市场的汤森路透核心商品指数势将录得三个月来最大单日跌幅。

3月纽约可可收跌46美元，或2.1%，报每吨2,155美元，连续第二天从上周五触及的10个月高位下跌。

这导致12月期货较3月合约价差转为贴水20美元，上日为升水7美元，12月合约的首个通知日在周四。

交易商说，在近期价格上涨后建立新的多头头寸的市场参与者获利了结，加上商品市场全面遭抛售，给可可市场带来压力。

交易所数据显示，周一纽约可可期货未平仓合约总数连续第七个交易日下跌。

3月伦敦可可收跌32英镑，或1.9%，报每吨1,633英镑，延续从上周五从五个月高位下跌的势头。

3月阿拉比卡咖啡收跌0.3美分，或0.2%，报每磅1.3045美元，盘中交投在近5美分的宽阔区间内。

在未能升穿50日移动均线切入位1.323美元后，阿拉比卡咖啡转跌。

1月罗布斯塔咖啡收高12美元，或0.7%，报每吨1,836美元。

3月原糖期货收跌0.03美分，或0.2%，报每磅15.1美分，在追平周一触及的五个半月峰值15.18美分后下跌，为八日来首次下跌。

3月白糖期货收低1.20美元，或0.3%，报每吨392.80美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)