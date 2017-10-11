纽约期市：可可因欧洲加工数据强劲而上涨，咖啡期货下跌

路透纽约/伦敦10月11日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三上涨，因欧洲加工数据强于预期，触及六年高位，表明需求可能改善，扶助纽约可可市场升至六个月高位。

阿拉比卡咖啡下跌逾3%，此前最大种植国巴西迎来急需的降雨，且9月出口低迷。

12月纽约可可收高52美元，或2.5%，报每吨2,097美元，交易商称，在挂在上周高位2,102美元附近的止损买单被触动后，该合约扩大涨幅，升至2,117美元的六个月高位。

12月伦敦可可收高36英镑，或2.3%，报每吨1,583英镑。

欧洲可可协会数据显示，欧洲第三季可可加工数量同比上升3%，至六年高位35.3544万吨，高于预期。

交易员现在等待10月19日公布的北美可可加工数据。

12月阿拉比卡咖啡收跌4.2美分，或3.2%，报每磅1.268美元。

交易商称，巴西咖啡种植地带部分地区有意料之外的降雨，吸引了卖盘。天气预报原预计该地区天气干燥，正处于开花的作物急需更多的雨水。

出口协会Cecafé周二晚表示，巴西9月咖啡出口数量“意外低迷”，同比下跌24%，因农户等待价格上升才出售。

11月罗布斯塔咖啡收跌32美元，或1.6%，报每吨1,975美元

3月原糖期货收高0.13美分，或0.9%，报每磅14.3美分。12月白糖期货收高3.70美元，或1%，报每吨376.50美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)