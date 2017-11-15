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纽约期市：可可延续跌势，白糖因12月合约到期走低
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2017年11月15日 / 晚上7点33分 / 更新于 5 小时前

纽约期市：可可延续跌势，白糖因12月合约到期走低

1 分钟阅读

    路透11月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三从数月高位进一步回
落，因获利了结，价格高企令买兴缺乏，白糖下滑，市场焦点在到期的12
月合约。
    
    3月纽约可可      收跌26美元，或1.2%，报每吨2,129美元，继续从
上周五触及的10个月高位2,226美元下跌。
    
    交易商称获利了结，打压可可价格。
    
    首个交割通知日在周四的12月合约      稍早走弱，导致市场下跌。
12月期货较3月合约价贴水扩大至50美元，之前为升水最多18美元，市场
交投清淡。
    
    “纽约12月/3月可可合约贴水大幅走宽，因投资者在明日12月合约首
个交割通知日到来前最终确定头寸，这无助市场总体信心，市场大幅下跌
，”一交易员稍早表示。
    
    3月伦敦可可       收跌21英镑，或1.3%，报每吨1,612英镑。
        
    3月白糖期货       收低2美元，或0.5%，报每吨390.80美元。
    
    交易员称，周三主要焦点是12月合约到期，预期小规模交割。
    
    3月原糖期货      收跌0.01美分，或0.07%，报每磅15.09美分，略
低于本周触及的五个半月峰值15.18美分，交易员指这水准附近有强大阻
力。
        
    3月阿拉比卡咖啡      收跌0.35美分，或0.3%，报每磅1.301美元，
仍在50日移动均线之下，周二未能升穿1.323美元水准。
            
    1月罗布斯塔咖啡       收高11美元，或0.6%，报每吨1,847美元。(
完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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