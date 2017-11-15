纽约期市：可可延续跌势，白糖因12月合约到期走低

路透11月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三从数月高位进一步回 落，因获利了结，价格高企令买兴缺乏，白糖下滑，市场焦点在到期的12 月合约。 3月纽约可可 收跌26美元，或1.2%，报每吨2,129美元，继续从 上周五触及的10个月高位2,226美元下跌。 交易商称获利了结，打压可可价格。 首个交割通知日在周四的12月合约 稍早走弱，导致市场下跌。 12月期货较3月合约价贴水扩大至50美元，之前为升水最多18美元，市场 交投清淡。 “纽约12月/3月可可合约贴水大幅走宽，因投资者在明日12月合约首 个交割通知日到来前最终确定头寸，这无助市场总体信心，市场大幅下跌 ，”一交易员稍早表示。 3月伦敦可可 收跌21英镑，或1.3%，报每吨1,612英镑。 3月白糖期货 收低2美元，或0.5%，报每吨390.80美元。 交易员称，周三主要焦点是12月合约到期，预期小规模交割。 3月原糖期货 收跌0.01美分，或0.07%，报每磅15.09美分，略 低于本周触及的五个半月峰值15.18美分，交易员指这水准附近有强大阻 力。 3月阿拉比卡咖啡 收跌0.35美分，或0.3%，报每磅1.301美元， 仍在50日移动均线之下，周二未能升穿1.323美元水准。 1月罗布斯塔咖啡 收高11美元，或0.6%，报每吨1,847美元。( 完) (编译 利棣儿；审校 李军)