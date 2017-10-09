纽约期市：可可期货放量大跌，因英镑上涨和止损卖单被触动

路透纽约/伦敦10月9日 - 洲际交易所（ICE）可可期货周一放量下跌4%。伦敦可可因英镑上涨而从两个月高位下跌，而纽约可可走低，因未能攻下技术阻力位，触动止损卖单。

12月伦敦可可收跌60英镑，或3.8%，报每吨1,533英镑，此前涨至两个月高位1,597英镑。

交易商表示，伦敦可可下跌，因英镑在上周录得一年来最大单周跌幅后反弹，对市场带来压力，纽约可可下滑，受伦敦市场波及。

一伦敦交易员说，技术性超买也打压伦敦可可，周五该合约的14日相对强弱指标为70，因上周该合约价格上升5.1%。

12月纽约可可收跌77美元，或3.7%，报每吨2,008美元，盘中下跌4.1%，至1,999美元，交投在宽阔的100美元区间。这是近月合约自5月24日来最大单日跌幅。

“挂在周五和周四日内低位以下的部分止损卖单被触动，拖累市场下跌，”一美国交易商说。

可可合约未能升穿2,100美元上方的阻力位，引发技术性卖盘，交易商表示。

3月原糖合约收高0.02美分，或0.1%，报每磅14美分。12月白糖期货收跌0.20美元，或0.05%，报每吨371.70美元。

12月阿拉比卡咖啡收高0.95美分，或0.7%，报每磅1.3095美元。11月罗布斯塔咖啡收低12美元，或0.6%，报每吨2,003美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)