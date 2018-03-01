纽约期市：可可期货跳涨至数月峰值，原糖延续涨势

路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上涨至数月 高位，进入技术性超买水准，受助于最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)产量 下降前景，而原糖延续涨势，此前3月合约到期。 5月伦敦可可 收高28英镑，或1.8%，报每吨1,610英镑，盘中 升至11月17日来最高1,614英镑。 次月合约相对强弱指标(RSI)升至78以上，这是2016年7月以来最严重 的技术超买水平。 英镑疲弱，对伦敦可可市场提供一些支撑，交易商表示。 5月纽约可可 收涨32美元，或1.4%，报每吨2,250美元，盘中上 升至12月21日来最高2,279美元。该合约RSI升至73以上，为2016年4月来 最高的超买水准。 交易商说，这轮涨势受科特迪瓦产量下降前景驱动。 5月原糖合约 收高0.33美分，或2.5%，报13.71美分，延续昨日 空头回补的涨势，交易商说。 3月原糖合约周三到期。 5月白糖合约 收高7.20美元，或2%，报每吨368.50美元。 5月罗布斯塔咖啡 收涨44美元，或2.6%，报每吨1,768美元， 为七个交易日内的首日上涨，也是9月以来的最大单日涨幅。 5月阿拉比卡咖啡 收高1.95美分，或1.6%，报每磅1.2395美元 。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)