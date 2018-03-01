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March 1, 2018 / 8:16 PM / 更新于 18 hours ago

纽约期市：可可期货跳涨至数月峰值，原糖延续涨势

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦3月1日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四上涨至数月
高位，进入技术性超买水准，受助于最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)产量
下降前景，而原糖延续涨势，此前3月合约到期。
    
    5月伦敦可可       收高28英镑，或1.8%，报每吨1,610英镑，盘中
升至11月17日来最高1,614英镑。
    
    次月合约相对强弱指标(RSI)升至78以上，这是2016年7月以来最严重
的技术超买水平。
    
    英镑疲弱，对伦敦可可市场提供一些支撑，交易商表示。
    
    5月纽约可可      收涨32美元，或1.4%，报每吨2,250美元，盘中上
升至12月21日来最高2,279美元。该合约RSI升至73以上，为2016年4月来
最高的超买水准。
    
    交易商说，这轮涨势受科特迪瓦产量下降前景驱动。
        
    5月原糖合约      收高0.33美分，或2.5%，报13.71美分，延续昨日
空头回补的涨势，交易商说。
    
    3月原糖合约周三到期。
        
    5月白糖合约       收高7.20美元，或2%，报每吨368.50美元。
    
    5月罗布斯塔咖啡       收涨44美元，或2.6%，报每吨1,768美元，
为七个交易日内的首日上涨，也是9月以来的最大单日涨幅。
    
    5月阿拉比卡咖啡      收高1.95美分，或1.6%，报每磅1.2395美元
。(完) (编译 利棣儿；审校　刘静)
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