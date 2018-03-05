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市场报道
March 5, 2018 / 10:35 PM / 更新于 20 hours ago

纽约期市：基金买盘和天气疑虑帮助期棉收涨近4%，盘中触及六周高位

1 分钟阅读

    路透3月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周一大涨近4%，触及六周高
位，受到指数基金买需和美国德州干旱天气疑虑推动。德州是美国最大的
棉花产区。
    
    交投最活跃的5月期棉合约      收升3.14美分或3.83%，报每磅85.2
3美分，盘中在82.24-85.30美分区间交投。
    
    期棉       价格创下10月23日以来最大单日百分比涨幅，并触及1月
22日以来高位。
    
    “这是指数基金入市和德州干旱天气让市场略感紧张共同作用的结果
，”一名纽约的交易员表示。
    
    “2月有许多仓位被清空，看起来基金似乎正开始恢复仓位，”该交
易员补充道。
    
    商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，投机客在2月27日当周增持棉
花净多仓12,145口，达到76,211口，为五周以来首次增加。
    
    “需求强劲，贸易商在国内现货市场难以找到棉花供应。整体价格已
经远高于多数贸易商的预估，”芝加哥Price Futures Group副总裁Jack 
Scoville在报告中写道。
    
    “价格可能将维持强势，直到接近收获季。在棉花生长阶段遭遇过飓
风与冻害之后，市场对棉花质量也有顾虑，”他补充称。
    
    期货市场总成交量增加20,113口，至42,202口。数据显示，前一交易
日未平仓合约增加667口至266,120口。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)
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