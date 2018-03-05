纽约期市：基金买盘和天气疑虑帮助期棉收涨近4%，盘中触及六周高位

路透3月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周一大涨近4%，触及六周高 位，受到指数基金买需和美国德州干旱天气疑虑推动。德州是美国最大的 棉花产区。 交投最活跃的5月期棉合约 收升3.14美分或3.83%，报每磅85.2 3美分，盘中在82.24-85.30美分区间交投。 期棉 价格创下10月23日以来最大单日百分比涨幅，并触及1月 22日以来高位。 “这是指数基金入市和德州干旱天气让市场略感紧张共同作用的结果 ，”一名纽约的交易员表示。 “2月有许多仓位被清空，看起来基金似乎正开始恢复仓位，”该交 易员补充道。 商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，投机客在2月27日当周增持棉 花净多仓12,145口，达到76,211口，为五周以来首次增加。 “需求强劲，贸易商在国内现货市场难以找到棉花供应。整体价格已 经远高于多数贸易商的预估，”芝加哥Price Futures Group副总裁Jack Scoville在报告中写道。 “价格可能将维持强势，直到接近收获季。在棉花生长阶段遭遇过飓 风与冻害之后，市场对棉花质量也有顾虑，”他补充称。 期货市场总成交量增加20,113口，至42,202口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加667口至266,120口。(完) (编译 徐文焰；审校 李爽)