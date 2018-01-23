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January 23, 2018 / 7:46 PM / 更新于 19 hours ago

纽约期市：白糖期货跌至2015年9月来最低，因全球供应过剩

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦1月23日 - 洲际交易所(ICE)白糖期货周二跌至逾两年
最低水准，因全球供应过剩，重压价格。
    
    可可转跌，咖啡也走低，巴西今年丰产的前景，令阿拉比卡咖啡下滑
。
    
    3月白糖期货       收跌0.90美元，或0.3%，报每吨352美元，此前
下滑至351.20美元，为2015年9月以来近月合约的最低水平。
    
    交易员称，白糖未能维持周一的反弹势头，凸显了偏空的人气，而生
产商卖出，限制了任何反弹的空间。
     
    “我认为，生产商卖出，将限制任何的涨势，”一交易员说，又补充
说，白糖价格上限约为360至365美元，而原糖为每磅13.50至13.75美分。
    白糖供应增加，部分原因是欧盟产量大增。   
    
    3月原糖期货      收升0.02美分，或0.2%，报每磅13.19美分。
    
    ICE数据显示，未平仓合约增加9,319口，至896,809口，为2016年9月
来最高。
    
    3月伦敦可可       收跌6英镑，或0.44%，报每吨1,364英镑。3月纽
约可可      收低9美元，或0.5%，报每吨1,929美元。
    
    3月阿拉比卡咖啡      收低1.6美分，或1.3%，报每磅1.2095美元。
3月罗布斯塔咖啡       收跌18美元，或1%，报每吨1,749美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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