纽约期市：白糖期货跌至2015年9月来最低，因全球供应过剩

路透纽约/伦敦1月23日 - 洲际交易所(ICE)白糖期货周二跌至逾两年 最低水准，因全球供应过剩，重压价格。 可可转跌，咖啡也走低，巴西今年丰产的前景，令阿拉比卡咖啡下滑 。 3月白糖期货 收跌0.90美元，或0.3%，报每吨352美元，此前 下滑至351.20美元，为2015年9月以来近月合约的最低水平。 交易员称，白糖未能维持周一的反弹势头，凸显了偏空的人气，而生 产商卖出，限制了任何反弹的空间。 “我认为，生产商卖出，将限制任何的涨势，”一交易员说，又补充 说，白糖价格上限约为360至365美元，而原糖为每磅13.50至13.75美分。 白糖供应增加，部分原因是欧盟产量大增。 3月原糖期货 收升0.02美分，或0.2%，报每磅13.19美分。 ICE数据显示，未平仓合约增加9,319口，至896,809口，为2016年9月 来最高。 3月伦敦可可 收跌6英镑，或0.44%，报每吨1,364英镑。3月纽 约可可 收低9美元，或0.5%，报每吨1,929美元。 3月阿拉比卡咖啡 收低1.6美分，或1.3%，报每磅1.2095美元。 3月罗布斯塔咖啡 收跌18美元，或1%，报每吨1,749美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)