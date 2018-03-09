纽约期市：纽约可可从16个月高位回落，期糖跌至八个半月低位

路透纽约/伦敦3月9日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五触及16个月高位，然后从该水准下滑，而原糖降至八个半月低位，阿拉比卡咖啡下滑。

3月21-23日，ICE糖、咖啡和可可市场开市时间较平常晚一个小时。可可的日结算窗口在此期间也晚一个小时。

5月纽约可可收跌28美元，或1.12%，报每吨2,465美元，此前触及2016年11月来最高2,539美元。

近期可可上涨，受助于技术性驱动的基金买盘和科特迪瓦产量前景下降，指标可可价格本周上涨6.6%。

交易商表示，市场目前看来严重超买，令价格可能出现回调。

5月伦敦可可收低32英镑，或1.80%，报每吨1,741英镑，盘中触及1,799英镑，为2017年1月以来次月合约的最高。

5月原糖期货收低0.05美分，或0.39%，报每磅12.84美分，此前跌至12.75美元，这是合约低位和近月合约自2017年6月以来最低。

5月白糖期货收涨0.60美元，或0.17%，报每吨357.30美元。

5月阿拉比卡咖啡收跌0.15美分，或0.12%，报每磅1.2015美元。5月罗布斯塔咖啡期货收涨20美元，或1.14%，报每吨1,780美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)