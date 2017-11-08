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纽约期市：纽约可可升至九个半月高位，近月合约价差走宽
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2017年11月8日 / 晚上7点41分 / 更新于 16 小时前

纽约期市：纽约可可升至九个半月高位，近月合约价差走宽

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦11月8日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可期货周三升至九个半月高位，连升第三天，因技术性买盘和近月合约升水触及合约高位，支撑市场。

3月纽约可可收高49美元，或2.3%，报每吨2,188美元，此前触及1月底来次月合约最高2,197美元。

本周稍早50日移动均线从下向上升穿200日移动均线，吸引了技术性买盘，提振价格升至关键的费波纳奇回档技术位的上方，交易商说。

在11月16日12月合约首个交割通知日来到前，12月合约较3月合约升水涨至33美元的合约高位，也支撑市场，交易商聚焦美国对厄瓜多尔的供应下降。

2016/17年全球可可供应过剩情况严重，预期2017/18年市场供需较平衡，因最大出产国科特迪瓦(象牙海岸)产量预期下跌，而需求，尤其是亚洲的需求上升。

全球最大的工业巧克力制造商Barry Callebaut公布，2016/17会计年度净利跳升40%，交易商称，此消息增加了市场的看多动能。

12月伦敦可可收高33英镑，或2.1%，报每磅1,629英镑，此为近月合约自6月中来最高的结算价。

3月白糖期货收高5.20美元，或1.4%，报每吨388.10美元。

3月原糖期货收高0.12美分，或0.8%，报每磅14.84美分，此前升至三个月高位14.86美分。

1月罗布斯塔咖啡收跌14美元，或0.8%，报每吨1,810美元，此前跌至合约低位1,799美元。

12月阿拉比卡咖啡收升1.05美分，或0.8%，报每磅1.2575美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)

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