纽约期市：纽约可可大涨6%至16个月高位，因基金大举买入

路透纽约/伦敦3月5日 - 洲际交易所(ICE)纽约可可周一大涨超过6%至16个月高位，因英镑上涨和基金大举买入，令纽约可可扩大较伦敦可可罕见的溢价，且触及十年来技术性超买最严重的水平。

5月纽约可可收高133美元，或5.8%，报每吨2,446美元，盘中上涨6.3%，至每吨2,459美元，此为次月合约2016年11月以来最高价格。

5月合约成交触及45,722口，为合约高位。

次月合约相对强弱指标升至82以上，这是2008年7月来最严重的技术超买水平。

纽约可可较伦敦可可升水扩至大约81美元，远高于周五的约48美元。

“基金作空纽约可可和作多伦敦可可，”一美国交易商表示，他直指纽约市场有空头回补和新的多头头寸。

“我认为较之伦敦可可，基金纷纷买入更多的纽约可可，这影响了套利，”该交易商表示。

5月伦敦可可收高67英镑，或4.1%，报每吨1,708英镑，盘中升至2017年3月来最高的1,717英镑。该合约相对强弱指标升至86以上，为十年最高。

5月阿拉比卡咖啡收跌1.1美分，或0.9%，报每磅1.211美元。5月罗布斯塔咖啡收涨4美元，或0.2%，报每吨1,755美元。

5月原糖期货收涨0.14美分，或1%，报每磅13.56美分。5月白糖期货收高3.90美元，或1.1%，报每吨367.10美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)