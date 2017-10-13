纽约期市：罗布斯塔咖啡因越南降雨上涨，伦敦可可下跌

路透纽约/伦敦10月13日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周五连续第二天上升，受回补空头提振，最大出产国越南降雨是激发空头回补的部分原因；伦敦可可下跌，受英镑上涨拖累。

11月罗布斯塔咖啡收高12美元，或0.6%，报每吨2,009美元，盘中高见2,020美元。

交易员说，最大生产国越南降强雨且引发洪涝灾害，令投机者感到意外，引发温和的回补空头，这支撑了市场。

交易员指出，市场监控越南情况，因收割正在进行，但咖啡种植地区的阵雨雨量较少，令降雨将显着推迟收割的可能性下降。

“越南一些地区发洪水，但不是咖啡种植地区，”一交易员说，“因此我们认为目前没有天气问题。”

12月阿拉比卡咖啡收升0.1美分，或0.08%，报每磅1.2645美元。近月阿拉比卡咖啡本周收低2.7%。

12月伦敦可可收跌14英镑，或0.9%，报每吨1,566英镑，英镑兑美元走强，给市场带来压力。

12月纽约可可收跌3美元，或0.1%，报每吨2,087美元。近月合约本周周线几无变动。

3月原糖期货收涨0.13美分，或0.9%，报每磅14.41美分。本周升3.1%，连涨第二周。12月白糖期货收跌0.80美元，或0.2%，报每吨374.80美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)