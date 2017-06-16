FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月前
纽约期市：罗布斯塔咖啡扩大升幅触及两个月高位，因供应不断收紧
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月16日 / 晚上6点58分 / 2 个月前

纽约期市：罗布斯塔咖啡扩大升幅触及两个月高位，因供应不断收紧

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦6月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五攀升至两个月高位，在升穿200日移动均线后扩大涨幅，因交易商聚焦对今年稍晚供应紧张的担忧。原糖触及16个月低位。

9月罗布斯塔咖啡收涨20美元或1%，报每吨2,125美元，在升穿200日移动均线切入位2,110美元后触及两个月高位2,149美元。本周周线大涨5.1%，为七个月来最大单周涨幅。

交易员表示，最大出产国越南收割前，供应可能不断收紧的前景支持市场，提振9月/11月合约溢价LRCU7-X7周五高见29美元。

“在全球最大的罗布斯塔咖啡出产国越南，当地出口商很难找到咖啡来履行其合约，因1月当罗布斯塔咖啡价格升至五年高位时，农户卖出了大部分往年的收成，”Capital Economics首席商品经济学家Caroline Bain说。

9月阿拉比卡咖啡收低2.1美分，或1.6%，报每磅1.2595美元，此前跌至一年低位1.2535美元，受尾盘卖盘拖累。

7月原糖期货收低0.03美分，或0.2%，报每磅13.44美分，此前跌至16个月低位13.29美分。

8月白糖期货收涨0.20美元，或0.05%，报每吨399.50美元。

9月纽约可可收低41美元，或2%，报每吨2,028美元。9月伦敦可可收低26英镑，或1.6%，报每吨1,612英镑。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below