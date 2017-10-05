纽约期市：罗布斯塔咖啡期货因基金出脱多头仓位下滑，白糖上涨

路透纽约/伦敦10月5日 - 罗布斯塔咖啡期货周四下跌，因没有供应 收紧的新迹象，基金出脱多头仓位，而短期供应忧虑提振12月白糖合约较 3月合约升水。 11月罗布斯塔咖啡 收跌15美元，或0.7%，报每吨2,000美元。 交易员表示，投机者结清多头头寸，因近期的库存数据没有进一步确 认短期供应收紧预期。 “交易所认证的咖啡库存下跌，”一交易员说，“但现在，库存有几 天都没有减少。” 不过，市场担忧可供11月罗布斯塔咖啡合约交割的供应有限。 “市场仍担忧未来三个月罗布斯塔咖啡市场供应非常紧张，”该交易 员说，“越南的供应将赶不上。” 12月阿拉比卡咖啡 收高2.05美分，或1.6%，报每磅1.272美元 ，盘中跌至逾三个月低位的1.243美元。 12月白糖期货 收高1.90美元，或0.5%，报每吨377.60美元， 此前升至9月18日来最高379.80美元。 12月白糖期货较3月合约升水LSUZ7-H8上升至2.30美元的七个月高 位，与之前两日贴水3美元形成鲜明对照，受助于对近期供应收紧的忧虑 。 3月原糖合约 收高0.14美分，或1%，报每磅14.39美分。 12月伦敦可可 收涨21英镑，或1.4%，报每吨1,579英镑，此前 涨至8月8日来最高1,580英镑，因英镑汇价下跌。 12月纽约可可 收升6美元，或0.3%，报每吨2,084美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)