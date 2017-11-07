纽约期市：罗布斯塔咖啡触及14个月低位，纽约可可升至七个半月峰值

路透纽约/伦敦11月7日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周二跌至逾14个月来最低，因越南的新作物供应开始流入市场，而需求仍然低迷。

纽约可可期货延续涨势，触及七个半月高位，因市场形成潜在的利多技术形态。

1月罗布斯塔咖啡收跌31美元，或1.7%，报每吨1,824美元，此前跌至2016年8月来最低1,800美元。

交易员表示，价格下跌，因最大种植国越南的收割压力，预期台风丹瑞对当地的咖啡作物不会造成损坏。

12月阿拉比卡咖啡收跌0.85美分，或0.7%，报每磅1.247美元。

交易商表示，大量12月合约展期到3月，提振市场成交。

交易员关注阿拉比卡咖啡的供应，2016-17年度产量创纪录。

国际咖啡组织称，这导致全球2016-17年咖啡供应过剩，而不是其之前预期的供应短缺。

3月纽约可可收高30美元，或1.4%，报每吨2,139美元，此前升至3月底来最高2,158美元。

技术性买盘提振价格，此前50日移动均线从下向上升穿200日移动均线，形成了所谓黄金交叉，尽管交易商称，他们观望这一潜在技术利多形态会否完全形成。

12月伦敦可可收高11英镑，或0.7%，报每磅1,596英镑。

3月原糖期货收高0.16美分，或1.1%，报每磅14.72美分。3月白糖期货收高2.90美元，或0.8%，报每吨382.90美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)