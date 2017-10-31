纽约期市：罗布斯塔咖啡跌至六个月低位，原糖迫近三个月高位

路透纽约/伦敦10月31日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二 跌至六个月低位，近月合约升水下跌，因对短期供应紧张的担忧缓解。原 糖在上日触及的三个月高位附近整固。 1月罗布斯塔咖啡 收跌32美元，或1.68%，报每吨1,878美元， 此前跌至次月合约自4月25日来最低1,873美元。 次月合约10月月线下跌，连续第四个月下跌。 这令11月合约较1月合约升水盘中低见14美元，升水在本月曾触及61 美元的峰值。 在周三首个交割通知日来临之前，11月合约未平仓合约稳定下降，缓 解对可供交割的供应可能紧张的担忧。 12月阿拉比卡咖啡 收低0.8美分，或0.6%，报每磅1.251美元。 近月合约10月月线下跌2.3%，连续第三个月下跌。 3月原糖期货 收高0.01美分，或0.07%，报每磅14.74美分，略 低于周一触及的三个月高位。近月合约10月月线上涨8.9%。 3月白糖合约 收高1.10美元，或0.3%，报每吨384.80美元。 12月伦敦可可 收跌18英镑，或1.2%，报每吨1,553英镑。3月 纽约可可 收跌22美元，或1%，报每吨2,089美元。月线上涨2.7%。( 完) (编译 利棣儿；审校 母红)