FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
纽约期市：罗布斯塔咖啡跌至六个月低位，原糖迫近三个月高位
频道
专题
焦点：韩中两国同意修复关系 摆脱萨德僵局
半岛局势
焦点：韩中两国同意修复关系 摆脱萨德僵局
原加泰罗尼亚领导人同意12月21日选举 西班牙高院传唤其作证
时事要闻
原加泰罗尼亚领导人同意12月21日选举 西班牙高院传唤其作证
焦点：10月OPEC石油产量下降 因伊拉克出口减少且其他产国继续减产
深度分析
焦点：10月OPEC石油产量下降 因伊拉克出口减少且其他产国继续减产
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月31日 / 晚上7点37分 / 更新于 15 小时前

纽约期市：罗布斯塔咖啡跌至六个月低位，原糖迫近三个月高位

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦10月31日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二
跌至六个月低位，近月合约升水下跌，因对短期供应紧张的担忧缓解。原
糖在上日触及的三个月高位附近整固。
    
    1月罗布斯塔咖啡       收跌32美元，或1.68%，报每吨1,878美元，
此前跌至次月合约自4月25日来最低1,873美元。
    
    次月合约10月月线下跌，连续第四个月下跌。
    
    这令11月合约较1月合约升水盘中低见14美元，升水在本月曾触及61
美元的峰值。
    
    在周三首个交割通知日来临之前，11月合约未平仓合约稳定下降，缓
解对可供交割的供应可能紧张的担忧。
    
    12月阿拉比卡咖啡      收低0.8美分，或0.6%，报每磅1.251美元。
近月合约10月月线下跌2.3%，连续第三个月下跌。
    
    3月原糖期货      收高0.01美分，或0.07%，报每磅14.74美分，略
低于周一触及的三个月高位。近月合约10月月线上涨8.9%。
    
    3月白糖合约       收高1.10美元，或0.3%，报每吨384.80美元。
    
    12月伦敦可可       收跌18英镑，或1.2%，报每吨1,553英镑。3月
纽约可可      收跌22美元，或1%，报每吨2,089美元。月线上涨2.7%。(
完) (编译 利棣儿；审校 母红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below