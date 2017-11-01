纽约期市：罗布斯塔咖啡跌至逾一年低位，因越南收割临近

路透纽约/伦敦11月1日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周三跌至逾一年低位，阿拉比卡咖啡期货大跌逾3%至6月来最低水准，因对近期供应的忧虑缓解。

可可上涨，原糖期货上升至三个月高位，之后回落。

1月罗布斯塔咖啡收跌40美元，或2.13%，报每吨1,838美元，此前跌至合约低位1,830美元，这是次月合约自2016年9月来的最低水准。

罗布斯塔咖啡价格承压，因全球最大种植国越南收割临近，尽管交易员指出，降雨可能引发一些质量忧虑。

12月阿拉比卡咖啡收低2.15美分，或1.72%，报每磅1.2295美元，此前下跌超过3%至1.2120美元，为6月底来近月合约最低。

交易员表示，市场受创，因阿拉比卡咖啡期货疲弱，跌穿约在1.2675美元的关键支持水准后，有投机性卖盘。

12月纽约可可收升29美元，或1.38%，报每吨2,123美元，交易商说，投机者继续回补其空头头寸。

12月伦敦可可收升18英镑，或1.16%，报每吨1,571英镑。

3月原糖期货收跌0.13美分，或0.88%，报每磅14.61美分，在升至三个月高位14.84美分后，掉头转跌。

原糖价格由升转跌，因推动价格自周五攀升的回补空头涨势枯竭，交易商说。

12月白糖合约收低2美元，或0.5%，报每吨382.40美元。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)