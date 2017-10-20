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纽约期市：阿拉比卡咖啡因预报巴西降雨而下跌，纽约可可下滑
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2017年10月20日 / 晚上6点53分 / 4 天内

纽约期市：阿拉比卡咖啡因预报巴西降雨而下跌，纽约可可下滑

1 分钟阅读

    路透纽约/伦敦10月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五
下滑，受累于美元走强和预报最大种植国巴西将迎来有利作物的降雨，纽
约可可期货从六个半月高位下跌。
      
    12月阿拉比卡咖啡      收跌1.6美分，或1.3%，报每磅1.2525美元
。本周周线下跌0.9%。
    
    ICE数据显示，未平仓合约周四连续第九天上升，达到231,543口。  
    
    阿拉比卡咖啡下跌，部分原因是美元上涨，市场也在监控最大种植国
巴西的天气，预报当地未来几天降雨。
    
    1月罗布斯塔咖啡       收跌8美元，或0.4%，报每吨1,965美元。本
周周线连续第二周下跌。
    
    12月纽约可可      收跌7美元，或0.3%，报每吨2,138美元，此前升
至3月28日来最高2,160美元。近月合约本周升2.4%，连升第四周。
    
    12月纽约可可较3月可可升水CCZ7-H8降至6美元，周四升水12美元
。
    
    12月伦敦可可       收跌4英镑，或0.3%，报每吨1,592英镑。
    
    可可行业协会数据显示，亚洲第三季可可加工同比上升12.9%，高于
预期，北美第三季可可加工同比增长0.7%，不及预期，但触及三年高位。
    
    3月原糖期货      收跌0.13美分，或0.9%，报每磅14美分，本周下
跌2.8%。12月白糖期货       收低3美元，或0.8%，报每吨368.80美元。
(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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