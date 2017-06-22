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2017年6月22日 / 晚上6点44分 / 2 个月内

纽约期市：阿拉比卡咖啡期货跌至16个月低位，可可期货延续跌势

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦6月22日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周四劲跌5%，至近16个月最低，此前跌穿关键水准，引发技术性卖出，令较罗布斯塔咖啡期货升水降至至少2008年来最小。

可可期货延续深度下跌的势头，纽约市场录得2008年来最大的六日跌幅，因市场聚焦供应充足和技术因素疲弱。

9月阿拉比卡咖啡期货下跌5.55美分，或4.6%，收报每磅1.165美元，此前下跌5.4%至1.155美元，为去年3月来最低。

阿拉比卡咖啡期货下跌，令较罗布斯塔咖啡期货升水降至25美分，为至少2008年来最小。

交易商表示，阿拉比卡咖啡期货跌穿近期低位和在1.18美元附近的趋势线后，多头结清头寸，令价格大幅走低。

9月罗布斯塔咖啡期货收跌42美元，或2%，报每吨2,030美元。

9月纽约可可收低30美元，或1.6%，至七周低位1,823美元。

价格从6月14日以来下跌了12.1%，为2008年10月以来最大的六日跌幅。

ICE数据显示，纽约可可期货未平仓合约周三跳升近7,000口，至249,748口，当日价格下跌3.4%。

9月伦敦可可收跌23英镑，或1.5%，报每吨1,485英镑，此前跌至四周低位1,465英镑。

10月原糖期货收低0.2美分，或1.5%，报每磅13.06美分，为去年2月来最低水准。8月白糖期货收跌4.70美元，或1.2%，报每吨392.50美元。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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