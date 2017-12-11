纽约期市：阿拉比卡咖啡跌至五个半月低位，原糖降至七周低点

路透纽约/伦敦12月11日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一跌至五个半月低位，连续第六日下跌，因技术面疲弱和预期下一季供应充裕。

原糖期货连续第五日走低，触及七周低位，因交易商聚焦全球供应充足，而可可从上周触及的数月低位反弹。

3月阿拉比卡咖啡收跌2.6美分，或2.1%，报每磅1.20美元，盘中跌至6月23日来最低1.1955美元。

这令该合约的14日相对强弱指标跌至大约30，徘徊在技术超卖水平附近。

“在全球产量过剩的基本面是咖啡价格下行的大背景，”CoffeeNetwork分析师在报告中说。

1月罗布斯塔咖啡收跌22美元，或1.3%，报每吨1,728美元。

3月原糖期货收跌0.1美分，或0.7%，报每磅13.95美分，盘中跌至10月24日以来最低的13.9美分。

市场的焦点从担忧最大出产国巴西的产量，转向预期印度和欧盟等其他重要出产地产量上升，交易商表示。

3月白糖期货收跌1.30美元，或0.4%，报每吨365.50美元。

3月伦敦可可收高20英镑，或1.4%，报每吨1,429英镑，从上周五触及的七个半月低位1,377英镑反弹。

3月纽约可可收高25美元，或1.3%，报每吨1,912美元。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)