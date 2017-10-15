美伊关系：特朗普不确认伊朗核协议，将由国会决定是否恢复对伊制裁

* 特朗普拒绝确认伊朗核协议

* 此举令欧盟盟友和伊朗感到不快

* 这样一来，美国国会将决定是否对伊朗重新实施制裁

路透华盛顿10月13日 - 美国总统特朗普周五拒绝确认伊朗遵守2015年核协议，即便国际观察员予以确认。

特朗普此举表明美国对外政策的重大转变，警示其最终可能终止该协议。此时特朗普政府还面临朝鲜发展核武的问题。

这是两天内特朗普第二次瞄准前总统奥巴马任内的协议。特朗普周四签署了一项行政令，削弱奥巴马的医保法案。

中国、法国、俄罗斯、英国、德国和欧盟也签署了奥巴马时期达成的伊朗核协议。

但特朗普称该协议对伊朗太宽容，他实际上把该协议交由美国国会决定，国会可能试图修改协议内容，或恢复美国此前对伊朗的制裁。

“我们不会继续再走这条路了，因为可以预见这条路的尽头将是更多的暴力与恐怖行动，以及伊朗核野心无法控制的更现实威胁，”特朗普说。

欧洲盟国均警告围绕伊朗核协议与美国立场分歧，称特朗普的做法不利美国在国际社会的信誉。

伊朗总统鲁哈尼周五称，伊朗在遵守该协议，指责美国做出无根据的指控。

国际原子能机构总干事天野之弥(Yukiya Amano)重申，伊朗在遵守核协议。

根据美国法律，总统须每90天向国会确认伊朗在遵守核协议，之前特朗普已两次勉强予以确认。

对伊朗政策之争两位知情政府官员表示，这次特朗普最终无视国防部、国务卿和美国参谋长联席会议主席及其国家安全顾问的意见。

美国国会将有60天时间来决定是否重新对伊朗施加经济制裁。

如果国会施加制裁，美国实际上就违反了核协议条款，协议可能会瓦解。如果国会不采取行动，该协议仍将有效。

参议院对外关系委员会主席Bob Corker正在着手修订针对伊朗的一项法律，以纳入“触发条款”，如果伊朗达到这些触发条款，将自动导致美国重新实施制裁。

知情消息人士称，触发条款包括如果认为伊朗距离发展核武器还有不到一年时间，则美国将恢复制裁。

国会是否会通过这项立法还远未明朗。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)