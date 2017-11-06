美国个股：京东将在三年内拥有超八百家物流中心，推出企业服务云平台

路透北京11月6日 - 中国第二大电商京东集团CEO刘强东周一表示，三年内京东将在全球拥有超过八百家物流中心，在库管理的SKU（库存量单位）数量将超过一千万。京东的目标是希望把库存周转天数控制在20天以内，为全体合作伙伴和品牌商提供巨大的供应链价值。

他在京东金融全球数据探索者大会上称，京东已将中国物流体系的指标，由平均搬运5.2次降低到2次。未来京东将使用更多更先进的技术手段为品牌商提供供应链服务，包括通过发展人工智能降低各个行业成本，提升各个行业的效率和用户体验。

“我们的定位是把京东电商作为一家用技术来为品牌商提供供应链服务的基础设施服务商。”刘强东说，京东希望成为合作伙伴的盟友，成为生态系统的一部分。

他宣布，基于京东金融独特的企业服务理念，领先的大数据、云计算和人工智能等技术能力，以及深厚的对场景、对产品和对客户的理解能力，京东金融（JD Finance）正式推出全球首个提供FaaS（Fintech as a Service）的企业服务云平台——京东金融云。

他并透露，目前京东金融利用深度学习、图计算、生物探针等人工智能技术，已经实现无人工审核授信和放款，坏账率和资损水平低于行业平均值50%以上，很多京东金融的业务合作伙伴正在使用其技术提升效率。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)