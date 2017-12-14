美国个股：众美联和国际天食推中餐标准供应链计划，更好保障食品安全

路透上海12月14日 - 中国餐饮服务平台众美联与国际天食集团近日启动中餐标准供应链计划，期望在提升餐饮企业运营效率和降低成本的同时，更大程度上保障国内食品安全。

据公司周三晚间新闻稿，该计划将向餐饮企业提供标准化的食材研发、OEM（代工）生产、供应链服务，首先将与国内100家餐饮企业开展合作，并将与国内十个城市地标级商业地产合作，推行“品牌+标准供应链”的商业集成发展模式。

众美联集团副总裁曹丽云表示，“中餐的标准化将帮助中国餐饮企业降低人工和场地成本，减少损耗浪费、增加企业毛利、保障食品安全、提升运营效率，为餐饮企业赢得竞争的战略优势。”

众美联集团董事长朱晓霞透露，目前众美联和国际天食已向餐饮行业发布了中餐、点心、甜品、调料、咖啡西点五大系列数百个标准化食材产品，并可根据不同的需求和场景，设计提供单品、单系列、供应链集成三种标准餐饮供应链行业解决方案。

众美联、国际天食集团此前已与日本伊藤忠商事旗下国际食品流通产业巨头日本工ACCESS签署战略合作协议，战略性开发中国餐饮市场。

中国餐饮市场规模已接近4万亿元人民币，但产业极度分散，去年餐饮前百强企业的产值之和仅占全行业的6%，原因之一就是标准化的缺失及供应链的落后。而美国餐饮产业70%实现了标准化，日本则达到了90%，而背后支撑的是强大的第三方公司来提供标准餐饮供应链整体服务，如美国Sysco、日本ACCESS等。

国际天食旗下拥有上海小南国、南小馆、慧公馆、ORENO、Pokka Café、Wolfgang Puck等多个品牌，其亦是众美联的创始人之一。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)