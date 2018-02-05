美国个股：富国银行因合规问题遭美联储要求暂停扩张，盘后股价重挫

路透华盛顿/纽约2月2日 - 富国银行周五详述了美国联邦储备理事会(美联储/FED)对其强制实施的监管新规，打压该股在周五盘后交易中重挫。富国银行2016年销售丑闻目前仍阴云未散。

美联储在一份声明中称，“在富国银行充分改善治理和管控前”，不准富国银行资产规模在去年底达到的1.95万亿美元基础上继续扩大。

富国银行估计，这一限制将使今年年度获利减少3至4亿美元，该行将削减部分资产负债表，比如企业存款和交易资产等，以继续扩大核心业务。这一减少规模相当于富国2017年获利的1.5-1.9%。

美联储表示，富国银行还将在4月前更换三位董事会成员，到年底前再替换第四位董事会成员，但没有指明具体的更换人员。

富国银行在盘后交易中股价重挫6.1%报60.10美元。

执行长Tim Sloan周五晚间在与分析师的电话会议中表示，美联储这项同意令(consent order)对富国银行的获利冲击将是“可控的”，应不致影响到该行今年向股东返还资本的计划。

官员表示，监管当局以往很少直接介入银行运作，这也是美联储史无前例地下令一家银行停止整体扩张。

美联储称富国银行积极的业务策略，优先考虑增长而非有效的风险管理，导致在法规合规方面出现严重缺失。

富国银行必须在60天内向美联储提交一份计划，详述其董事会已经如何加强监督、改善合规和风险管理功能、以及其计划如何进一步改善。美联储批准这些计划后，富国银行将聘请第三方顾问来检视及监督进展，直到监管当局满意为止。(完) (编译 李爽/李婷仪 审校 陈宗琦/艾茂林)