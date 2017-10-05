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#货币新闻
2017年10月5日 / 凌晨12点48分 / 16 天前

美国个股：欧盟责令亚马逊向卢森堡补缴2.95亿美元税金

1 分钟阅读

* 欧盟称卢森堡对亚马逊的许多利润没有征税

* 亚马逊表示可能上诉

* 补缴金额少于原先预期

路透布鲁塞尔10月4日 - 欧盟周三要求美国亚马逊向卢森堡补缴约2.5亿欧元(2.95亿美元)税款，这是其打击不公平税收优惠的行动新近又波及到一家美国科技企业。

补缴的金额比一些消息人士此前预期要低得多，与去年要求苹果向爱尔兰支付的130亿欧元相比更是小巫见大巫。

欧盟竞争事务执委维斯塔格还盯上了另外几家美国大型科技企业，她对跨国公司的避税做法采取了强硬立场。

“卢森堡给予亚马逊非法的税收优惠。因此，亚马逊有四分之三的利润没有纳税，”维斯塔格说。

亚马逊表示考虑上诉。

“我们相信亚马逊并未获得卢森堡给予任何特殊待遇，我们完全遵照卢森堡及国际税法的规定缴税，”亚马逊在欧盟上述宣布后发表声明称。

亚马逊股价收盘涨0.87%，报965.45美元。

维斯塔格说，虽然欧盟针对了几家美国科技公司进行反垄断和避税调查，但她对外资并无偏见。

“这关乎在欧洲的竞争，无论你高举的旗帜和雇主身份是什么。”维斯塔格说。

亚马逊需补缴的确切税额有待计算，不过2.50亿欧元这个数字明显低于知情人士去年对路透所说的金额，当时消息人士称维斯塔格考虑要亚马逊补缴4亿欧元。(完) (编译 郑茵/李婷仪 审校 张荻/徐文焰)

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