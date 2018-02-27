美国个股：通用电气提名会计师和企业整改专家进入董事会

路透2月27日 - 美国通用电气(GE)周一提名航空和工业高管以及一位会计专家进入董事会。该公司是美国最大的工业集团之一，目前正忙于应付股价重挫和公司的重组。

这家总部位于波士顿的跨国企业上周五表示，美国司法部可能因次贷相关问题对公司采取法律行动。该公司还表示，重整后的2016和2017年度财务报告可能下调利润。

投资者对提名Thomas Horton和Lawrence Culp Jr.进入董事会报以热烈欢迎，通用电气股价从开盘时的下跌转为收高1.1%。这两位高管因帮助美国航空集团(American Airlines Group)和Danaher Corp扭转局面而闻名。

一些分析师称，这是通用电气一年多来首次传出利好。

“在我们看来，通用电气董事提名为势在必行的企业文化转变开了个好头，我们十分看好Danaher前首席执行官Larry Culp，”摩根大通分析师Stephen Tusa称。

“我们听到的对Horton的评价也颇为正面。”

通用电气第四季度亏损100亿美元，是去年道琼工业指数成分股中表现最差的个股。周一早盘该股一度下跌3.7%，至七年多低点。

第三位获得新董事提名的是前摩根大通副总裁暨美国财务会计准则委员会(FASB)主席Leslie Seidman。她因为在2008年金融危机后采取对银行业有利的做法，被反对者冠以“漏洞(Loophole)”的绰号。(完) (编译 王灿；审校 郑茵)