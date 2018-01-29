美国个股：阿里巴巴将在吉隆坡推出交管系统，为其首个此类海外项目

路透吉隆坡1月29日 - 中国电商巨头阿里巴巴将为马来西亚首都吉隆坡打造一个采用了AI技术的交通管控系统；该集团在推动提升云计算业务，这是其在中国之外地区首次开展此类服务。

阿里巴巴旗下云计算业务--阿里云周一称，计划将通过视频片段、交通部门、公共交通系统和地图软件收集的数据进行处理，作出现场交通状况预测和建议，从而提升该城市的交通效率。

阿里云正与马来西亚数码经济机构(MDEC)和吉隆坡市政局合作推出这项技术，将在5月前完成本地化并集成500个内城摄像头。

去年阿里巴巴创始人马云与马来西亚总理纳吉布启动了一项名为e-hub的基础设施项目，属于旨在为小型企业和新兴国家清除贸易壁垒的行动的一部分。

阿里云去年在马来西亚设立了一个数据中心，总裁胡晓明周一称，该公司正考虑设立第二个数据中心，以进一步开发本地的生态系。

他并未就公司在马来西亚的总投资及投资规划做出详细说明，但他称这“不是个小数目”，若云计算需求存在，将会持续进行投资。

MDEC首席执行官Yasmin Mahmood表示，尚未就城市大脑对吉隆坡交通的影响作出估算。这套运用在中国杭州的交通管理系统平均每日举报交通违规事件准确率达92%，救护车到达现场的时间减少一半，车行速度提升了15%。

纳吉布近几年强化与中国间的关系。他在去年宣布一连串的基础建设项目，当中有许多是由中国提供资金；纳吉布正努力造势，迎向今年年中必须举行的一场大选。(完) (编译 王琛/张明钧; 审校 王洋/戴素萍)