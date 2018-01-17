美国个股：高通上调获利预估；若收购恩智浦未成或回购股票

路透1月16日 - 美国芯片制造商高通(Qualcomm)周二上调获利预估，并称如果其以380亿美元收购恩智浦半导体的交易未能成功，或动用资金来回购股票。

这是高通首次提出回购股票，做为收购恩智浦的替代方案，因该交易面临恩智浦股东的强烈反对。

“随着税改的实施，我们具备完成大型股票回购的条件；回购股票为高通股东带来的增值，实质上和我们完成恩智浦收购案是一样的，”高通财务长George Davis通过网路直播表示。“我们更希望完成恩智浦收购，但并非不计代价。”

高通股价周二收高4.38%，报68.25美元。

满地可银行分析师Tim Long在一篇研究报告中指出，他为高通“更积极的立场”感到鼓舞，但认为实现5G科技所花的时间比预期要长，使得该公司2019年的目标更难达成。

高通预估2019年经调整后每股盈余(EPS)为6.75-7.50美元，营收350亿-370亿美元。汤森路透I/B/E/S平均预估EPS为3.79美元，营收235.9亿美元。

高通打算透过新的10亿美元削减成本计划，并解决包括与苹果等公司的目前授权争端，以实现新的获利目标。

不计专利权税营收以及来自苹果等存在纠纷的授权企业的产品营收，高通预期2019年EPS为5.25美元。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)