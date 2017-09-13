美国个股： 高盛公布50亿美元的营收增长计划，以安抚投资者质疑

路透9月12日 - 高盛周二公布了一份成长计划，每年最多可使公司营收增加50亿美元，在连续两季业绩逊色后，该公司希望藉此安抚投资者。

高盛总裁Harvey Schwartz在纽约出席巴克莱金融业会议时表示，这份成长计划在接下来的三年实现，可带来最多25亿美元的税前获利。

对于以往很少向股东透露赚钱方式信息的这样一家公司，该计划意味着这种情况发生了明显转变。

但路透在8月时曾报导，投资者对于高盛固定收益交易部门的表现尤其不满，考验了其经受时间检验的“黑箱”策略。

“这些事都让人觉得高盛实际上有事情发生，”Schwartz说。

Schwartz用了大量时间详述了固定收益部门增长优先计划。该行第二季固定收益营收下降40%。

这些计划包括吸引更多资产管理公司和银行与高盛进行交易；扩大与企业客户，尤其是大宗商品和外汇领域客户的业务；增加对客户的放贷；雇佣更多交易人才。Schwartz称这些计划每年或将给高盛带来10亿美元的营收。

高盛称，正试图降低对对冲基金客户的依赖度，并鼓励银行员工和交易员一起努力提高交易部门的获利。

高盛还专注于扩大整个公司的贷款业务，包括其Marcus消费者贷款和存款平台、企业客户和私人财富管理客户。

一些分析师对高盛是否能够执行这些计划表示怀疑。

“高盛的增长策略专注于进入公司传统优势之外的新市场或客户群，因此我们有点怀疑其管理层能否实现这些营收目标，”KBW分析师Brian Kleinhanzl在一份报告中说。(完) (编译 李爽/汪红英；审校 戴素萍/徐文焰)