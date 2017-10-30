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2017年10月30日 / 晚上10点42分 / 更新于 12 小时前

美国人事：特朗普可能选择鲍威尔为下任美联储主席--消息人士

1 分钟阅读

路透华盛顿10月30日 - 一位消息人士周一透露，美国总统特朗普可能选择联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔为下一任美联储主席。该消息促使投资者推低美国公债收益率。

另有一位白宫官员表示，特朗普将于周四宣布美联储主席人选决定。他考虑的候选人包括鲍威尔、现任美联储主席叶伦和另外三名人选。

鲍威尔是一位温和的中立派，自2012年起担任美联储理事。如果选择鲍威尔，特朗普既能够实现美联储领导层的调整，又能保持一定的连续性。叶伦领导的美联储近年来一直维持经济和市场的平稳运行，鲍威尔也参与其中的工作。

现年64岁的鲍威尔一直支持叶伦在货币政策制定方面的总体方向，近年来也和她一样认为通胀低迷使美联储有理由在加息方面保持审慎。

“鲍威尔没有得罪过人，在华府这就是一大优势。政府有如此多的其它问题需要处理，鲍威尔是一个可以获得参议院批准的人选，”富国银行首席经济分析师John Silva说。

鲍威尔的主要竞争对手是斯坦福大学经济学家泰勒。共和党保守派青睐泰勒，因为他们认为叶伦时代的货币政策过于宽松，希望美联储未来能多地仰赖规则来制定利率，而泰勒就是这方面的专家。

批评人士称，如果美联储由泰勒领导，那么货币政策有可能收紧得过快，经济从2007-2009金融危机和衰退中复苏的势头也有可能中断。

最近几周，美联储下任主席的热门人选名单只剩下叶伦、鲍威尔和泰勒。而有关泰勒可能胜出的传言曾推高美国公债收益率(殖利率)。

周一有消息称特朗普可能任命鲍威尔为下一任美联储主席后，美国公债收益率下滑。指标10年期美债收益率价格升15/32，收益率报2.37%，低于上周五的2.43%。(完) (编译 王灿/李婷仪 审校 郑茵/许娜)

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