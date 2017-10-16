美国债市：两年期公债收益率触及2008年来最高，因特朗普和泰勒会面的报导

路透10月16日 - 美国公债收益率周一上涨，此前报道称，美国总统特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒(John Taylor)出任下一任美联储主席，且美联储主席叶伦周末称美国经济维持强势。

彭博周一报导，上周特朗普和泰勒在白宫会面后对泰勒留下深刻的印象。

较之叶伦和其他下任美联储主席人选，泰勒的政策主张更鹰派。

“如果是泰勒出任下一任美联储主席，美联储将会较快收紧政策，”Cantor Fitzgerald美国公债分析师Justin Lederer说，“你会看到美联储政策（在政策上）较激进和较鹰派。”

叶伦周日表示，尽管通胀受抑，鉴于美国经济维持强势及劳动市场力道，联储需要持续缓步升息。

美国两年期公债收益率升至1.546%，为2008年11月来最高。

大部分美国公债收益率都升至盘中高位，此前彭博作出上述的报导，刚好在同一时间，特朗普和参议院共和党领袖麦康奈尔会面。二人表示，他们共同支持推进税改计划及其他的共和党政策。

如果税改计划得到通过，预期将推动美国支出，推高通胀。

较之较长期公债收益率，两年至五年期公债收益率上涨势头更强，令收益率曲线趋平。

指标10年期公债价格跌5/32，收益率报2.300%。

叶伦的讲话暗示美联储保持在今年进行三次升息的轨道之上，表明12月会议可能升息。

美联储在上一次会议上公布，在本月开始缩减所持的4.5万亿美元资产负债表。

美国联邦基金利率期货走势显示，投资者预期美联储12月12-13日升息的机率在90%以上。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)