美国债市：交易员增加购买国库券，押注国会能就债务上限达成协议

路透纽约1月2日 - 美国财政部数据显示，在周二创纪录规模的三个月期国库券标售中，交易员增加了购买规模，表明他们认为美国国会能在3月底就提高债务上限达成协议。

一项衡量总体需求情况的指标从最近几周低于平均水平回升至一个月最高水准。

“今日发行的国库券在4月到期，届时国会可能已就债务上限问题找到解决方案，”Jefferies & Co. 的货币市场策略师Tom Simons在研究报告中说。

据美国国会预算办公室，如果国会不能在3月底或4月初之前提高债务上限，财政部将会用尽所有借贷选项，且没有现金来偿还债务。

“在过去债务上限悬而未决的时候，投资者在政府现金变得紧张之前就避免购买部分日期的债券，因为他们不希望在政府资金用尽时持有债券，”Simons写道。

受到国库券发行日期密集的影响，三个月期国库券需求回温的态势沉寂了下来。交易员已结束新年假期返回岗位。

美国金融市场周一休市。

财政部周二发售了创纪录的480亿美元三个月期国库券，得标利率为1.435%，仅略低于前一周创下的2008年9月以来最高位。

本次三个月期国库券投标倍数为3.08，为一个月来最高水平，上周投标倍数为为2.71。

财政部还标售出创纪录的420亿美元六个月期国库券。一个月期和一年期国库券则分别是500亿美元和200亿美元。(完) (编译 汪红英/李婷仪 审校 张荻)