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美国债市：公债价格上涨，受年底投资组合重新平衡提振
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#债券
December 27, 2017 / 8:33 PM / 更新于 5 hours ago

美国债市：公债价格上涨，受年底投资组合重新平衡提振

2 分钟阅读

    * 财政部进行了340亿美元五年期公债标售，需求疲弱
    * 年底和季末需求提振公债价格

    路透纽约12月27日 - 美国公债价格周三上涨，因投资者在年底前重
新平衡投资组合，尽管财政部标售的340亿美元五年期公债需求疲弱。
        
    在没有重大诱因驱动市场方向的情况下，重新平衡投资组合引发公债
价格上涨。
        
    “自盘初以来买盘一直强劲，”Jefferies货币市场分析师Thomas Si
mons表示，他指出，可能是“季末和年底的压力正建立起来”。
    
    指标10年期公债           价格上涨15/32，收益率报2.413%，周二
尾盘报2.237%。
        
    不过，今日交投清淡，因在周一圣诞节假期后和下周一新年假期前，
许多交易商和投资者仍在放假。
        
    公债市场的涨势没有惠及财政部的五年期公债标售。今日标售的五年
期公债投标倍数为2.36，这是6月来最低。
        
    周二美国财政部标售了260亿美元两年期公债，投标倍数为2.52，低
于均值，且为一年以来最低。
        
    财政部周四将标售280亿美元七年期公债，这是本周总计880亿美元附
息公债标售的最后一笔。
        
    中短期公债对升息反应非常敏感，自10月以来，这些公债承压，因预
期财政部明年将增加供应，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将降低其购
债规模。
    
    “两年期至五年期公债一直表现落后，有美联储和升息预期的原因，
也有预期供应将开始增加的原因，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldb
erg说。
    
    财政部预料最初集中增加国库券和中短期公债的供应规模。
    
    美联储已暗示，明年可能升息三次，但利率期货交易商正消化明年仅
加息两次。

     -----------------------1916 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-30/32   (+01/32)     1.903
    五年期公债                99-02/32   (+05/32)     2.204
    10年期公债                98-19/32   (+15/32)     2.413
    30年期公债                100-05/32(+1-13/32)     2.743(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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