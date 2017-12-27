美国债市：公债价格上涨，受年底投资组合重新平衡提振

* 财政部进行了340亿美元五年期公债标售，需求疲弱 * 年底和季末需求提振公债价格 路透纽约12月27日 - 美国公债价格周三上涨，因投资者在年底前重 新平衡投资组合，尽管财政部标售的340亿美元五年期公债需求疲弱。 在没有重大诱因驱动市场方向的情况下，重新平衡投资组合引发公债 价格上涨。 “自盘初以来买盘一直强劲，”Jefferies货币市场分析师Thomas Si mons表示，他指出，可能是“季末和年底的压力正建立起来”。 指标10年期公债 价格上涨15/32，收益率报2.413%，周二 尾盘报2.237%。 不过，今日交投清淡，因在周一圣诞节假期后和下周一新年假期前， 许多交易商和投资者仍在放假。 公债市场的涨势没有惠及财政部的五年期公债标售。今日标售的五年 期公债投标倍数为2.36，这是6月来最低。 周二美国财政部标售了260亿美元两年期公债，投标倍数为2.52，低 于均值，且为一年以来最低。 财政部周四将标售280亿美元七年期公债，这是本周总计880亿美元附 息公债标售的最后一笔。 中短期公债对升息反应非常敏感，自10月以来，这些公债承压，因预 期财政部明年将增加供应，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将降低其购 债规模。 “两年期至五年期公债一直表现落后，有美联储和升息预期的原因， 也有预期供应将开始增加的原因，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldb erg说。 财政部预料最初集中增加国库券和中短期公债的供应规模。 美联储已暗示，明年可能升息三次，但利率期货交易商正消化明年仅 加息两次。 -----------------------1916 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-30/32 (+01/32) 1.903 五年期公债 99-02/32 (+05/32) 2.204 10年期公债 98-19/32 (+15/32) 2.413 30年期公债 100-05/32(+1-13/32) 2.743(完) (编译 利棣儿；审校 李军)