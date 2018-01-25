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January 25, 2018 / 9:29 PM / 更新于 16 hours ago

美国债市：公债价格上涨，因特朗普的美元言论和公债标售需求强劲

2 分钟阅读

    * 特朗普称希望强势美元
    * 美国七年期公债标售，需求强劲
    * 欧洲央行总裁德拉吉称欧元区通胀中期将上升

    路透纽约1月25日 - 美国公债价格周四上涨，受七年期公债标售需求
强劲和美国总统特朗普称希望强势美元的言论提振，他的讲话和上日财长
努钦的说法互相矛盾。

    特朗普就美元发表讲话后，美国指标10年期和30年期公债收益率触及
盘中低点。
    
    特朗普周四接受CNBC专访时表示，他最终希望美元强劲。他补充说，
财长努钦的言论被曲解了。特朗普将在周五于瑞士达沃斯世界经济论坛上
发表讲话。
    
    公债价格周三下跌，此前努钦支持弱势美元以扶助提振美国的全球贸
易，打破了往届政府支持强势美元的政策传统。分析师表示，美元下跌可
能降低公债等美元计价资产的吸引力。
        
    “显而易见，努钦 '对弱势美元认同'的言论在市场掀起了一些波澜
，可能特朗普感觉到有必要在明日达沃斯演说前缓和一下，”Action Eco
nomics在其网站的一个博客中写道。
    
    美国七年期公债标售获得强劲需求，也扶助公债价格。
        
    得标利率为2.565%，这是2011年4月来最强水准，远低于标售进行前
二级市场报的2.577%。
        
    需求规模接近765亿美元，投标倍数为2.73，追平13个月前的高位。1
2月时七年期公债标售投标倍数为2.55。
    
    尾盘，指标10年期公债           收益率降至2.626%，低于周三的2
.654%。
        
    30年期公债           收益率降至2.888%，低于周三尾盘的2.937%
。上日该收益率触及三个半月峰值。
    
    在标售进行后，美国七年期公债          收益率降至2.551%，低于
周三的2.579%。
    
    周四稍早，公债价格下跌，和欧债价格走势一致，因此前欧洲央行总
裁德拉吉称区内经济“稳固和广泛”成长，通胀中期将上升。
    
    在德拉吉讲话后，指标10年期德国公债             收益率触及六
个月高位0.579%。
    
    -----------------------2000 GMT-------------------------    
 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-214/256   2.0842    0.000
    三年期公债                99-114/256   2.1939    -0.011
    五年期公债                99-204/256   2.4184    -0.024
    七年期公债                98-28/256    2.5493    -0.030
    10年期公债                96-208/256   2.6207    -0.033
    30年期公债                97-88/256    2.8833    -0.054(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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