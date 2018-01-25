美国债市：公债价格上涨，因特朗普的美元言论和公债标售需求强劲

* 特朗普称希望强势美元 * 美国七年期公债标售，需求强劲 * 欧洲央行总裁德拉吉称欧元区通胀中期将上升 路透纽约1月25日 - 美国公债价格周四上涨，受七年期公债标售需求 强劲和美国总统特朗普称希望强势美元的言论提振，他的讲话和上日财长 努钦的说法互相矛盾。 特朗普就美元发表讲话后，美国指标10年期和30年期公债收益率触及 盘中低点。 特朗普周四接受CNBC专访时表示，他最终希望美元强劲。他补充说， 财长努钦的言论被曲解了。特朗普将在周五于瑞士达沃斯世界经济论坛上 发表讲话。 公债价格周三下跌，此前努钦支持弱势美元以扶助提振美国的全球贸 易，打破了往届政府支持强势美元的政策传统。分析师表示，美元下跌可 能降低公债等美元计价资产的吸引力。 “显而易见，努钦 '对弱势美元认同'的言论在市场掀起了一些波澜 ，可能特朗普感觉到有必要在明日达沃斯演说前缓和一下，”Action Eco nomics在其网站的一个博客中写道。 美国七年期公债标售获得强劲需求，也扶助公债价格。 得标利率为2.565%，这是2011年4月来最强水准，远低于标售进行前 二级市场报的2.577%。 需求规模接近765亿美元，投标倍数为2.73，追平13个月前的高位。1 2月时七年期公债标售投标倍数为2.55。 尾盘，指标10年期公债 收益率降至2.626%，低于周三的2 .654%。 30年期公债 收益率降至2.888%，低于周三尾盘的2.937% 。上日该收益率触及三个半月峰值。 在标售进行后，美国七年期公债 收益率降至2.551%，低于 周三的2.579%。 周四稍早，公债价格下跌，和欧债价格走势一致，因此前欧洲央行总 裁德拉吉称区内经济“稳固和广泛”成长，通胀中期将上升。 在德拉吉讲话后，指标10年期德国公债 收益率触及六 个月高位0.579%。 -----------------------2000 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-214/256 2.0842 0.000 三年期公债 99-114/256 2.1939 -0.011 五年期公债 99-204/256 2.4184 -0.024 七年期公债 98-28/256 2.5493 -0.030 10年期公债 96-208/256 2.6207 -0.033 30年期公债 97-88/256 2.8833 -0.054(完) (编译 利棣儿；审校 李军)