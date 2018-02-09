美国债市：公债价格上涨，因股市抛售持续

* 股市疲弱，增加对公债的买需 * 美国预算预料将令发债规模增加 * 焦点在下周出炉的CPI数据，以寻找通胀的线索 路透纽约2月9日 - 美国公债价格周五上涨，此前股市重拾跌势，增 加了对低风险公债的需求。 过去两周公债收益率跳涨，因通胀上升和其他经济数据改善，驱使投 资者因应经济增长加速前景和美联储可能升息较预期更快而进行调整。 不过，公债收益率不断上升，令担心利率上升可能损及成长的股市投 资者措手不及。股市波动性上升，反过来增加对低风险美国公债的需求。 “随着股市波动性回升，我们看到公债市场有买需，”Manulife Ass et Management资深固定收益交易商Mike Lorizio表示。 指标10年期公债 价格尾盘上涨9/32，收益率报2.819%， 低于周四的2.849% 在本周大部份时间，公债收益率交投在周一触及的四年高位2.885%和 日低2.648%的本周交投区间的高端附近。 美国周五通过预算法案，增加政府支出，令人担心政府将增加发债规 模，外界预计此举将重压未来公债价格。 这份预算法案将在未来两年扩大军事及国内支出接近3,000亿美元。 “较之税改法案，预算法案对未来两年预算赤字造成更大的影响，” RBC Capital Markets美国利率策略师Michael Cloherty表示。 政府举债上限延长至2019年3月，之后财政部要重新补充资金水平， 预计发债规模将会增加。 财政部已经开始增加公债标售规模，以弥补美联储缩减购债留下的资 金缺口。分析师表示，这可能是造成本周总计660亿美元的三年期、10年 期和30年期公债需求疲弱的另一原因。 投资者将研判下周出炉的消费者物价指数和零售销售数据，以寻找通 胀的进一步线索。 “下周公布的CPI数据很可能表明，尽管通胀预期确实有所上升，但 衡量通胀的指标并未反映出许多通胀显著上升的迹象。” -----------------------1859 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-30/32 (+06/32) 2.037 五年期公债 99-14/32 (+11/32) 2.496 10年期公债 99-13/32 (+09/32) 2.819 30年期公债 97-12/32 (+4-26/32) 3.137(完) (编译 利棣儿；审校 李军)