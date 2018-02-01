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February 1, 2018 / 10:00 PM / 更新于 19 hours ago

美国债市：公债价格下跌，抛售延至2月首个交易日

2 分钟阅读

    * 美国30年期公债收益率升穿3%，为5月来首次
    * 亚特兰大联储料美国首季经济增长年率达到5.4%
    * 收益率曲线趋平走势预料将重现
    * 1月美国公债创逾一年来最差月度表现

    路透纽约2月1日 - 美国公债周四在2月首个交易日下跌，10年期美债收益率升至近四年
峰值，投资者对收益率曲线相关押注锁定利润，静待明日美国公布就业报告。
    
    根据彭博和巴克莱编撰的指数，美国公债           1月录得1.4%的投资亏损，为2016
年11月来最差月度表现。
    
    周三美国长短期公债收益率差缩窄至逾十年最低，因相对于长期公债，美国政府倾向发
售更多短债，以为预期不断增加的财赤融资。
        
    鉴于美国经济不断改善，美联储将在今年进一步加息的预期，在上月提振了收益率曲线
趋平交易的吸引力。
    
    根据Tradeweb，五年期/30年期公债收益率差             走宽至2007年8月以来最阔4
4个基点，上日触及约41个基点。
        
    另一方面，Manulife Asset Management美国公债交易部门主管Mike Lorizio表示，他
预期，一旦锁定利润减退后，收益率曲线趋平将会再度趋平。
    
    “由于新债供应和美联储将进一步加息，收益率曲线进一步趋平似乎不可避免，”他说
。    
    
    财政部周三表示，计划的两年期和三年期公债发售规模增幅要大于长债。
    
    路透数据显示，美国10年期公债           盘中收益率触及近四年新高2.786%，尾盘
报2.784%，日内上涨6个基点。
        
    美国30年期公债           收益率升穿3%，至去年5月来最高水准。
    
    分析师表示，尽管较长期公债收益率急升，但投资者低吸买盘将可能抑制收益率进一步
上涨。
    
    数据方面，美国供应管理协会(ISM)公布，美国1月制造业指数降至59.1，略好于预期。
            
        
    美国商务部报告，12月建筑支出增长0.7%，至纪录高位1.25万亿美元。            
        
    在强劲的制造业和建筑支出数据发布后，亚特兰大联储将美国首季经济增长环比年率预
估上调至5.4%，将是2009年底以来最强劲的季度经济增长率。
        
    交易商等待周五公布的美国就业报告。
        
    -----------------------2026 GMT-------------------------     
    
                              价格         收益率%   变动       
    两年期公债                99-176/256   2.1609     0.016
    三年期公债                99-24/256    2.3194     0.030
    五年期公债                99-26/256    2.5678     0.042
    七年期公债                98-156/256   2.7197     0.057
    10年期公债                95-116/256   2.784      0.064
    30年期公债                94-208/256   3.015      0.074(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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