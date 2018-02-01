美国债市：公债价格下跌，抛售延至2月首个交易日

* 美国30年期公债收益率升穿3%，为5月来首次 * 亚特兰大联储料美国首季经济增长年率达到5.4% * 收益率曲线趋平走势预料将重现 * 1月美国公债创逾一年来最差月度表现 路透纽约2月1日 - 美国公债周四在2月首个交易日下跌，10年期美债收益率升至近四年 峰值，投资者对收益率曲线相关押注锁定利润，静待明日美国公布就业报告。 根据彭博和巴克莱编撰的指数，美国公债 1月录得1.4%的投资亏损，为2016 年11月来最差月度表现。 周三美国长短期公债收益率差缩窄至逾十年最低，因相对于长期公债，美国政府倾向发 售更多短债，以为预期不断增加的财赤融资。 鉴于美国经济不断改善，美联储将在今年进一步加息的预期，在上月提振了收益率曲线 趋平交易的吸引力。 根据Tradeweb，五年期/30年期公债收益率差 走宽至2007年8月以来最阔4 4个基点，上日触及约41个基点。 另一方面，Manulife Asset Management美国公债交易部门主管Mike Lorizio表示，他 预期，一旦锁定利润减退后，收益率曲线趋平将会再度趋平。 “由于新债供应和美联储将进一步加息，收益率曲线进一步趋平似乎不可避免，”他说 。 财政部周三表示，计划的两年期和三年期公债发售规模增幅要大于长债。 路透数据显示，美国10年期公债 盘中收益率触及近四年新高2.786%，尾盘 报2.784%，日内上涨6个基点。 美国30年期公债 收益率升穿3%，至去年5月来最高水准。 分析师表示，尽管较长期公债收益率急升，但投资者低吸买盘将可能抑制收益率进一步 上涨。 数据方面，美国供应管理协会(ISM)公布，美国1月制造业指数降至59.1，略好于预期。 美国商务部报告，12月建筑支出增长0.7%，至纪录高位1.25万亿美元。 在强劲的制造业和建筑支出数据发布后，亚特兰大联储将美国首季经济增长环比年率预 估上调至5.4%，将是2009年底以来最强劲的季度经济增长率。 交易商等待周五公布的美国就业报告。 -----------------------2026 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-176/256 2.1609 0.016 三年期公债 99-24/256 2.3194 0.030 五年期公债 99-26/256 2.5678 0.042 七年期公债 98-156/256 2.7197 0.057 10年期公债 95-116/256 2.784 0.064 30年期公债 94-208/256 3.015 0.074(完) (编译 利棣儿；审校 母红)