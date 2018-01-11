美国债市：公债价格反弹，此前中国否认减少购买美债报道

* 中国质疑减少购买美债的报导

* 欧洲央行发出可能调整政策的信号

* 美国进行了30年期公债标售，需求强劲

路透纽约1月11日 - 美国公债收益率周四下跌，此前中国质疑有关中国政府官员建议放缓或暂停购买美债的报导。

中国政府消息人士周四对路透称，有关中国考虑减缓或暂停增持美债的消息有可能引用错误消息来源，也有可能是一条假消息。外管局新闻稿并指出，中国外汇储备始终按照多元化、分散化原则进行投资管理，保障外汇资产总体安全和保值增值。

彭博周三报导，负责中国外汇储备管理的官员已建议放缓或停止购买美国公债，这消息提振10年期美国公债收益率升至10个月高位，因投资者担忧大型买家在市场的参与度下降。

公债走势“表明市场非常紧张关于潜在的需求来源，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg说。

指标10年期公债价格上升6/32，收益率报2.53%，周三曾升至3月15日来最高2.597%。

欧洲央行发布鹰派的会议记录，扶助公债收益率从周四低位反弹。欧洲央行周四公布的12月会议记录显示，该央行应当在2018年初重新考虑沟通立场，并逐渐调整措辞以体现出增长前景的好转。

自日本央行周二称将减少购买日本长期公债以来，投资者担忧央行缩减宽松政策，令公债承压。

不过，美债收益率上涨，扶助吸引买家参与财政部的120亿美元30年期公债标售，这是本周总计560亿美元附息公债供应的最后一笔。

“这是一次非常好的标售，”法国兴业银行美国利率策略部门主管Subadra Rajappa说，“（对长期公债来说），通常如果你看到相当程度的抛售，就会看到买家进来，这正是今天的标售情况。”

包括基金经理，保险公司和其他买家在内的间接投标得标占比达到创纪录的71.49%，交易商的投标得标占比21.23%，为纪录最低。

得标利率较标售前的二级市场收益率低了超过2个基点。

投资者下一个焦点在周五的12月美国消费者物价指数。11月核心通胀报告增幅意外放缓，令投资者失望。

周四数据显示，美国12月生产者物价近一年半以来首次下滑，因服务成本下降。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 1.973

五年期公债 99-04/32 (+02/32) 2.316

10年期公债 97-19/32 (+06/32) 2.528

30年期公债 97-27/32 (+21/32) 2.859(完) (编译 利棣儿；审校 李军)