美国债市：公债价格微幅上升，关注本周公债标售和欧洲央行会议

* 市场聚焦在美国公债标售 * 投资者预期对美国公债的需求强劲 * 欧洲央行政策会议也是市场焦点 路透纽约10月23日 - 美国公债价格周一在交投清淡中微幅上涨，跟随欧债市场的涨势 ，因投资者在市场过去数天遭抛售后买入，且关注本周的公债标售和欧洲央行货币政策会议 。 “我认为，市场在抛售后微幅反弹，”法国兴业银行美国利率策略部主管Subadra Raja ppa说。“过去数天公债遭到抛售，(今日)在本周公债标售前回升，且全球公债市场也上涨 。” 欧元区公债收益率下跌。日本首相安倍晋三领导的执政联盟在周日的选举中大胜，确保 了日本的超宽松货币政策将继续执行，为本周的欧洲央行政策会议作了铺垫。 投资者预期，欧洲央行将表示会逐步撤走欧元区宽松货币政策，该政策令区内公债收益 率在一段时间内保存在低位。 市场参与者也聚焦本周的中短债供应。财政部将在周二标售260亿美元两年期公债，周 三标售340亿美元五年期公债和150亿美元两年期浮息公债，周四标售280亿美元七年期公债 。 自9月标售周期，公债收益率一直攀升，因对美国12月升息的预期增强。近期美国经济 数据强劲和美国联邦储备理事会(美联储/FED)对利率前景的立场更鹰派，提振了12月升息预 期。 总的来说，投资者预期，鉴于过去几个交易日市场被抛售，本周的公债标售会有强劲的 需求。 法国兴业银行在研究报告中表示，“略微看好”周二进行的两年期公债标售，尽管该券 种还需要被抛售一点，以吸引买兴。 “目前两年期公债价格在较便宜的水准交投，这对标售有利，因投机者所持的两年期公 债空头头寸处于纪录水准的事实，这将对标售有利，因为会有空头回补。”法国兴业银行指 出。 纽约尾盘，10年期美国公债 价格升1/32，收益率从周五的2.381%跌至2.375 %。 30年期美国公债 价格上涨3/32，收益率从周五的2.894%跌至2.888%。 两年期美国公债 收益率报1.568%，低于周五的1.576%。 -----------------------1901 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-162/256 1.5683 -0.008 三年期公债 99-200/256 1.7006 -0.016 五年期公债 99-98/256 2.0069 -0.013 七年期公债 99-96/256 2.2227 -0.007 10年期公债 98-232/256 2.3755 -0.006 30年期公债 97-60/256 2.8889 -0.005(完) (编译 利棣儿；审校 李军)