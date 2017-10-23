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美国债市：公债价格微幅上升，关注本周公债标售和欧洲央行会议
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#债券
2017年10月23日 / 晚上8点09分 / 1 天内

美国债市：公债价格微幅上升，关注本周公债标售和欧洲央行会议

2 分钟阅读

    * 市场聚焦在美国公债标售
    * 投资者预期对美国公债的需求强劲
    * 欧洲央行政策会议也是市场焦点

    路透纽约10月23日 - 美国公债价格周一在交投清淡中微幅上涨，跟随欧债市场的涨势
，因投资者在市场过去数天遭抛售后买入，且关注本周的公债标售和欧洲央行货币政策会议
。
        
    “我认为，市场在抛售后微幅反弹，”法国兴业银行美国利率策略部主管Subadra Raja
ppa说。“过去数天公债遭到抛售，(今日)在本周公债标售前回升，且全球公债市场也上涨
。”

    欧元区公债收益率下跌。日本首相安倍晋三领导的执政联盟在周日的选举中大胜，确保
了日本的超宽松货币政策将继续执行，为本周的欧洲央行政策会议作了铺垫。
    
    投资者预期，欧洲央行将表示会逐步撤走欧元区宽松货币政策，该政策令区内公债收益
率在一段时间内保存在低位。    
    
    市场参与者也聚焦本周的中短债供应。财政部将在周二标售260亿美元两年期公债，周
三标售340亿美元五年期公债和150亿美元两年期浮息公债，周四标售280亿美元七年期公债
。
        
    自9月标售周期，公债收益率一直攀升，因对美国12月升息的预期增强。近期美国经济
数据强劲和美国联邦储备理事会(美联储/FED)对利率前景的立场更鹰派，提振了12月升息预
期。
        
    总的来说，投资者预期，鉴于过去几个交易日市场被抛售，本周的公债标售会有强劲的
需求。
        
    法国兴业银行在研究报告中表示，“略微看好”周二进行的两年期公债标售，尽管该券
种还需要被抛售一点，以吸引买兴。
    
    “目前两年期公债价格在较便宜的水准交投，这对标售有利，因投机者所持的两年期公
债空头头寸处于纪录水准的事实，这将对标售有利，因为会有空头回补。”法国兴业银行指
出。
    
    纽约尾盘，10年期美国公债           价格升1/32，收益率从周五的2.381%跌至2.375
%。

    30年期美国公债           价格上涨3/32，收益率从周五的2.894%跌至2.888%。
        
    两年期美国公债          收益率报1.568%，低于周五的1.576%。
        
    -----------------------1901 GMT------------------------- 
    
                                价格       收益率%    变动        
    两年期公债                 99-162/256   1.5683    -0.008
    三年期公债                 99-200/256   1.7006    -0.016
    五年期公债                 99-98/256    2.0069    -0.013
    七年期公债                 99-96/256    2.2227    -0.007
    10年期公债                 98-232/256   2.3755    -0.006
    30年期公债                 97-60/256    2.8889    -0.005(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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