美国债市：公债价格缩减涨幅，因加泰罗尼亚同意和马德里进行对话

* 加泰罗尼亚同意和西班牙中央政府进行对话 * 本周稍晚公布的美国通胀数据是市场焦点 * 本周财政部标售560亿美元公债 路透纽约10月10日 - 美国公债价格周二缩减涨幅，此前加泰罗尼亚自治区主席普伊格 蒙特宣称加泰罗尼亚有独立的权力，但提议暂停公投结果的效应，有待与西班牙政府进行对 话，缓解了独立问题会引发暴力冲突的即时担忧。 普伊格蒙特暂缓寻求议会宣布加泰罗尼亚独立的明确支持，同意与西班牙政府展开对话 。 “他们暂时推迟加泰罗尼亚(是否宣布独立这问题)，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 加泰罗尼亚脱离西班牙的努力，引发投资者担心欧元区内民粹主义运动，可能会损及区 内经济力道和欧元。 如果加泰罗尼亚脱离西班牙，“这将会造成经济干扰，总体来说，对西班牙经济和欧元 不利，”D.A. Davidson固定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley说。 指标10年期公债 价格上涨7/32，收益率报2.343%，盘中跌至日内低位2.319% 。 投资者也聚焦谁可能是下一任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席，此前报导称，美 联储理事鲍威尔取消了周五的一场演说。 “这即时令人联想到鲍威尔将获得下任美联储主席提名，所以取消了演说，”Kohli说 。 鲍威尔和前美联储理事瓦尔许都是美联储主席人选的领跑者，瓦尔许的政策立场更偏鹰 派。 美联储将在周三公布9月政策会议记录。 分别将在周四和周五出炉的美国生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI)将是市场 焦点，投资者将从中寻找物价上升的迹象，上周美国9月就业报告显示，薪资增长加快，提 振对通胀正不断攀升的预期。 指标10年期公债收益率在周五数据公布后短暂跌涨至2.402%，此为5月1日来最高。 一些分析师已表示，9月薪资增长加快，可能是因为较之较高收入的雇员，恶劣天气对 较低收入雇员上班的影响更大。 “该数据确实很难解读，因为受飓风影响，”Hurley说。 财政部本周将标售总计560亿美元附息新债，包括周三标售的240亿美元三年期公债和20 0亿美元10年期公债，以及周四标售的120亿美元30年期公债。 -----------------------1840 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-24/32 (+) 1.508 五年期公债 99-22/32 (+04/32) 1.943 10年期公债 99-06/32 (+07/32) 2.343 30年期公债 97-14/32 (+17/32) 2.879(完) (编译 利棣儿；审校 李军)