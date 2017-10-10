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美国债市：公债价格缩减涨幅，因加泰罗尼亚同意和马德里进行对话
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#债券
2017年10月10日 / 晚上8点00分 / 10 天内

美国债市：公债价格缩减涨幅，因加泰罗尼亚同意和马德里进行对话

2 分钟阅读

    * 加泰罗尼亚同意和西班牙中央政府进行对话
    * 本周稍晚公布的美国通胀数据是市场焦点
    * 本周财政部标售560亿美元公债

    路透纽约10月10日 - 美国公债价格周二缩减涨幅，此前加泰罗尼亚自治区主席普伊格
蒙特宣称加泰罗尼亚有独立的权力，但提议暂停公投结果的效应，有待与西班牙政府进行对
话，缓解了独立问题会引发暴力冲突的即时担忧。
    
    普伊格蒙特暂缓寻求议会宣布加泰罗尼亚独立的明确支持，同意与西班牙政府展开对话
。
    
    “他们暂时推迟加泰罗尼亚(是否宣布独立这问题)，”BMO
Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。
    
    加泰罗尼亚脱离西班牙的努力，引发投资者担心欧元区内民粹主义运动，可能会损及区
内经济力道和欧元。    
        
    如果加泰罗尼亚脱离西班牙，“这将会造成经济干扰，总体来说，对西班牙经济和欧元
不利，”D.A. Davidson固定收益交易部门副总裁Mary Ann Hurley说。
    
    指标10年期公债          价格上涨7/32，收益率报2.343%，盘中跌至日内低位2.319%
。
        
    投资者也聚焦谁可能是下一任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席，此前报导称，美
联储理事鲍威尔取消了周五的一场演说。
        
    “这即时令人联想到鲍威尔将获得下任美联储主席提名，所以取消了演说，”Kohli说
。
    鲍威尔和前美联储理事瓦尔许都是美联储主席人选的领跑者，瓦尔许的政策立场更偏鹰
派。
        
    美联储将在周三公布9月政策会议记录。
    
    分别将在周四和周五出炉的美国生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI)将是市场
焦点，投资者将从中寻找物价上升的迹象，上周美国9月就业报告显示，薪资增长加快，提
振对通胀正不断攀升的预期。
        
    指标10年期公债收益率在周五数据公布后短暂跌涨至2.402%，此为5月1日来最高。
    
    一些分析师已表示，9月薪资增长加快，可能是因为较之较高收入的雇员，恶劣天气对
较低收入雇员上班的影响更大。
    
    “该数据确实很难解读，因为受飓风影响，”Hurley说。
        
    财政部本周将标售总计560亿美元附息新债，包括周三标售的240亿美元三年期公债和20
0亿美元10年期公债，以及周四标售的120亿美元30年期公债。
             
    -----------------------1840 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动        收益率%     
    两年期公债                99-24/32        (+)     1.508
　　五年期公债                99-22/32   (+04/32)     1.943
　　10年期公债                99-06/32   (+07/32)     2.343
    30年期公债                97-14/32   (+17/32)     2.879(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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