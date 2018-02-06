美国债市：公债价格震荡上涨，因股市走势仍然反复

* 公债价格反复，因担心债市和股市抛售 * 260亿美元三年期公债标售，需求疲软 * 3月中到期的国库券收益率急升，因忧虑触及举债上限 路透纽约2月6日 - 美国公债价格周三上涨，因股市走势反复，促使部分投资者买入较 低风险公债，但在长达一周的跌势将公债收益率推升至四年高位后，投资者仍心有余悸。 公债过去一周受到重创，因随着通胀数据改善，投资者担心美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)将采取更加激进的加息政策。 不过，市场的大起大落令部份交易商和分析师感到不安，他们表示，部分资产的流动性 不足和算法交易也是市场震荡的诱因之一。 “我认为通胀是影响市场的因素之一，但是不可能是唯一的原因，”Jefferies货币市 场分析师Thomas Simons表示。 指标10年期美国公债 收益率在周一隔夜市场急升至2014年1月来最高2.885% ，之后回落，在纽约周一下午股市抛售加速时跌至2.707%的低位。 美国10年期公债价格周二尾盘上升11/32，收益率报2.755%，在1月29日触及2.654%的低 位后反弹。 投资者对公债收益率未来走势也感到紧张，因为财政部今年将会大幅增加发债，以弥补 美联储缩减购债规模造成的资金缺口。 “如果股市的波动性在短期内有所减弱，我认为，人们会开始更多关注供应问题，”富 国银行利率策略部主管Michael Schumacher说。 美国周二标售的260亿美元三年期公债，需求疲软，这是本周总计660亿美元公债标售的 第一笔。 财政部将在周三标售240亿美元10年期公债，将在周四标售160亿美元30年期公债。 在上调举债上限后，预期美国政府将大幅增加今年的发债规模。 3月中到期的国库券收益率攀升，超过了部分稍后到期的国库券，因投资者担忧国会可 能推迟上调举债上限，令政府无法偿付到期债务。 美国国会预算办公室上周三表示，政府可能在3月上半月耗尽现金，无法偿付到期债务 。 3月8日到期的美国六个月国库券 收益率报1.45%，较3月15日到期的六个月 国库券 收益率高出7个基点。 -----------------------1902 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-27/32 (+) 2.081 五年期公债 99-14/32 (+04/32) 2.499 10年期公债 95-23/32 (+11/32) 2.755 30年期公债 94-18/32 (+23/32) 3.029(完) (编译 利棣儿；审校 母红)