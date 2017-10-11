美国债市：公债持稳，此前美联储会议记录没有意外

* 在美联储会议记录公布后，对12月升息的预期不变 * 三年期和10年期公债标售需求强劲 路透纽约10月11日 - 美国公债价格周三几无变动，此前美国联邦储备理事会(美联储/F ED)9月会议记录和市场预期一致，且财政部的三年期和10年期公债标售得到强劲需求。 美联储会议记录显示，决策者对通胀升高前景和在通胀不上升情况下的未来升息路径进 行了深入的讨论。 “会议记录确实没有意外。市场反应相对平淡，”法国兴业银行美国利率策略部主管Su badra Rajappa说。 “我们又回到聚焦在通胀上，我们需要弄清楚这情况，才能知道今年余下时间市场的走 势如何，”Rajappa说。 指标10年期公债 价格尾盘上升2/32，收益率从周二的2.345%降至2.339%。 上周五，10年期公债收益率跳升至5月11日来最高2.402%，当日美国政府公布的9月就业 报告显示，薪资增长加快，提振对通胀正在攀升的预期。 投资者将研判本周五出炉的消费者物价指数(CPI)，以寻找物价上升的进一步线索，但 许多分析师已表示，数据受到近期的飓风影响。 一些分析师已表示，9月薪资增长加快，可能是因为较之较高收入的雇员，恶劣天气对 较低收入雇员上班的影响更大。 在美联储公布9月会议记录后，市场仍预期，联储在12月会议上将再次升息。 美联储的9月会议声明立场被认为鹰派，且这观点在强劲的美国经济数据和多位美联储 官员发表讲话后得到进一步巩固。 “我认为，近期美联储官员纷纷发表讲话，他们清楚表明了，美联储肯定会考虑在12月 升息，”Jefferies货币市场分析师Thomas Simons说。 周三财政部标售240亿美元三年期公债和200亿美元10年期公债，得到强劲需求，这是本 周总计560亿美元附息新债供应的一部分。 周四美国财政部将标售120亿美元30年期公债。 -----------------------1841 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-23/32 (-01/32) 1.521 五年期公债 99-21/32 (-01/32) 1.950 10年期公债 99-07/32 (+02/32) 2.339 30年期公债 97-19/32 (+07/32) 2.871(完) (编译 利棣儿；审校 李军)