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美国债市：公债持稳，此前美联储会议记录没有意外
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#债券
2017年10月11日 / 晚上7点32分 / 9 天前

美国债市：公债持稳，此前美联储会议记录没有意外

2 分钟阅读

    * 在美联储会议记录公布后，对12月升息的预期不变
    * 三年期和10年期公债标售需求强劲

    路透纽约10月11日 - 美国公债价格周三几无变动，此前美国联邦储备理事会(美联储/F
ED)9月会议记录和市场预期一致，且财政部的三年期和10年期公债标售得到强劲需求。
    
    美联储会议记录显示，决策者对通胀升高前景和在通胀不上升情况下的未来升息路径进
行了深入的讨论。            
    
    “会议记录确实没有意外。市场反应相对平淡，”法国兴业银行美国利率策略部主管Su
badra Rajappa说。
    
    “我们又回到聚焦在通胀上，我们需要弄清楚这情况，才能知道今年余下时间市场的走
势如何，”Rajappa说。
    
    指标10年期公债           价格尾盘上升2/32，收益率从周二的2.345%降至2.339%。
    
    上周五，10年期公债收益率跳升至5月11日来最高2.402%，当日美国政府公布的9月就业
报告显示，薪资增长加快，提振对通胀正在攀升的预期。
    
    投资者将研判本周五出炉的消费者物价指数(CPI)，以寻找物价上升的进一步线索，但
许多分析师已表示，数据受到近期的飓风影响。
   
    一些分析师已表示，9月薪资增长加快，可能是因为较之较高收入的雇员，恶劣天气对
较低收入雇员上班的影响更大。
    
    在美联储公布9月会议记录后，市场仍预期，联储在12月会议上将再次升息。
    
    美联储的9月会议声明立场被认为鹰派，且这观点在强劲的美国经济数据和多位美联储
官员发表讲话后得到进一步巩固。
        
    “我认为，近期美联储官员纷纷发表讲话，他们清楚表明了，美联储肯定会考虑在12月
升息，”Jefferies货币市场分析师Thomas Simons说。
    
    周三财政部标售240亿美元三年期公债和200亿美元10年期公债，得到强劲需求，这是本
周总计560亿美元附息新债供应的一部分。
    
    周四美国财政部将标售120亿美元30年期公债。
    
    -----------------------1841 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动        收益率%     
    两年期公债                99-23/32   (-01/32)     1.521
　　五年期公债                99-21/32   (-01/32)     1.950
　　10年期公债                99-07/32   (+02/32)     2.339
    30年期公债                97-19/32   (+07/32)     2.871(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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