美国债市：公债收益率上升，因供应忧虑

* 美国标售280亿美元两年期公债，需求平平 * 公债标售前，美国五年期公债收益率触及近八年峰值 * 交易商静待美联储1月30-31日会议记录，寻找加息线索 * 美股下跌，引发对公债的避险买需 路透纽约2月20日 - 美国公债收益率周二上涨，指标10年期公债收益率徘徊在四年峰值 附近，因投资者为本周总计2,580亿美元巨量公债供应预留空间。 美国财政部在公开市场增加发债规模，因预计去年通过的大规模税改将令预算赤字上升 ，以及两年期预算协议会增加联邦政府未来两年支出。 政府也更多的依赖民间投资者购买美国公债，因美联储缩减其公债购买计划，以缩减其 4.4万亿美元的资产负债表。 “本周供应量非常非常大，”D.A. Davidson固定收益副总裁Mary Anne Hurley表示， “公债标售规模今年会越来越大。” 周二的一波供应，包括1,510亿美元国库券和280亿美元两年期固息公债标售，吸引的投 资者需求有好有坏。 分析师表示，鉴于近期市场的波动性，一些投资者可能买入这些短期公债避险。 股市遭抛售，道琼工业指数下跌1%，燃点一些对公债的避险买需。 但分析师表示，对美联储继续加息的担忧，以及联邦政府进一步增加举债的可能性，可 能抑制本周标售的需求。 “不过，我怀疑当下一次经济下滑最终来到时，税收收入下降，赤字扩大，公债利差将 进一步扩宽，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示。 分析师对本周余下的公债供应保持谨慎，财政部周三将标售350亿美元五年期公债US5Y TWI=TWEB，周四将标售290亿美元七年期公债 。 上周中期公债受到重创，因强于预期的通胀数据引发市场预期美联储可能以更快的速度 加息。 财政部还将在周四标售150亿美元两年期浮息公债。 此外，投资者静待美联储将在周三1800 GMT发布1月30-31日会议记录，可能就决策者对 加息的看法提供线索。 美国10年期公债收益率 报2.888%，较周五尾盘上升1.1个基点。上周曾触及 2.944%的四年峰值。 美国两年期公债收益率 报2.223%，较周五尾盘上升3.4个基点。五年期公债 收益率 攀升近2个基点，报2.643%，此前触及2010年4月来最高2.689%。 周一为美国总统日假期，美国金融市场休市。 -----------------------2033 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-148/256 2.2229 0.034 三年期公债 99-140/256 2.4082 0.022 五年期公债 98-196/256 2.6429 0.017 七年期公债 98-8/256 2.814 0.010 10年期公债 98-208/256 2.8877 0.011 30年期公债 97-24/256 3.1505 0.016(完) (编译 利棣儿；审校 李军)