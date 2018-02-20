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债券
February 20, 2018 / 9:22 PM / 更新于 an hour ago

美国债市：公债收益率上升，因供应忧虑

2 分钟阅读

    * 美国标售280亿美元两年期公债，需求平平
    * 公债标售前，美国五年期公债收益率触及近八年峰值
    * 交易商静待美联储1月30-31日会议记录，寻找加息线索
    * 美股下跌，引发对公债的避险买需

    路透纽约2月20日 - 美国公债收益率周二上涨，指标10年期公债收益率徘徊在四年峰值
附近，因投资者为本周总计2,580亿美元巨量公债供应预留空间。

    美国财政部在公开市场增加发债规模，因预计去年通过的大规模税改将令预算赤字上升
，以及两年期预算协议会增加联邦政府未来两年支出。
        
    政府也更多的依赖民间投资者购买美国公债，因美联储缩减其公债购买计划，以缩减其
4.4万亿美元的资产负债表。
    
    “本周供应量非常非常大，”D.A. Davidson固定收益副总裁Mary Anne Hurley表示，
“公债标售规模今年会越来越大。”
    
    周二的一波供应，包括1,510亿美元国库券和280亿美元两年期固息公债标售，吸引的投
资者需求有好有坏。
        
    分析师表示，鉴于近期市场的波动性，一些投资者可能买入这些短期公债避险。
    
    股市遭抛售，道琼工业指数下跌1%，燃点一些对公债的避险买需。
    
    但分析师表示，对美联储继续加息的担忧，以及联邦政府进一步增加举债的可能性，可
能抑制本周标售的需求。
    
    “不过，我怀疑当下一次经济下滑最终来到时，税收收入下降，赤字扩大，公债利差将
进一步扩宽，”Janney Montgomery Scott首席固定收益策略师Guy LeBas表示。
    分析师对本周余下的公债供应保持谨慎，财政部周三将标售350亿美元五年期公债US5Y
TWI=TWEB，周四将标售290亿美元七年期公债              。
    
    上周中期公债受到重创，因强于预期的通胀数据引发市场预期美联储可能以更快的速度
加息。
    
    财政部还将在周四标售150亿美元两年期浮息公债。
    
    此外，投资者静待美联储将在周三1800 GMT发布1月30-31日会议记录，可能就决策者对
加息的看法提供线索。
    
    美国10年期公债收益率           报2.888%，较周五尾盘上升1.1个基点。上周曾触及
2.944%的四年峰值。
    
    美国两年期公债收益率          报2.223%，较周五尾盘上升3.4个基点。五年期公债
收益率          攀升近2个基点，报2.643%，此前触及2010年4月来最高2.689%。
    
    周一为美国总统日假期，美国金融市场休市。       
        
    -----------------------2033 GMT-------------------------     
    
                              价格         收益率%   变动       
    两年期公债                99-148/256   2.2229    0.034
    三年期公债                99-140/256   2.4082    0.022
    五年期公债                98-196/256   2.6429    0.017
    七年期公债                98-8/256     2.814     0.010
    10年期公债                98-208/256   2.8877    0.011
    30年期公债                97-24/256    3.1505    0.016(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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