美国债市：公债收益率上涨，因投资者未理会弱于预期的非农就业报告

* 交易商预计美联储3月升息，尽管12月就业报告不及预期 * 一些投资者预计税改后，薪资增长将提速 * 收益率上升，不妨碍美股创纪录涨势 * 公司债和公债供应，向公债收益率施压 路透纽约1月5日 - 美国公债收益率周五上涨，两年期美债收益率徘 徊在逾九年高位附近，因投资者维持3月可能加息的预期，未理会令人失 望的12月非农就业数据。 美国经济稳健的观点未变，此前劳工部周五公布上月非农就业岗位增 加14.8万个，不及路透访查分析师预期的增加19万个。 12月平均时薪增长0.3%，失业率保持在17年低位的4.1%，这在一定程 度上缓解了就业岗位增长不及预期的影响。 “这份报告显示就业市场仍然强劲，”U.S. Bank私人客户部门首席 投资长Bill Northey表示，“投资者摆脱数据，他们认为这不是经济活动 放缓的一个预兆。” 许多分析师认为受到12月份通过的联邦减税支持，经济将持续稳定增 长，美股三大股指周五齐创纪录新高。 2018年首周对股票和其他风险资产的兴致上升，导致美债持有量下降 ，尽管买入两年期美国公债的回报高于标准普尔500指数 周线涨幅 。 “我们认为，两年期公债收益率可能会吸引部份满足其收入需要的投 资者，但不足以影响股市的上涨轨迹，”Northey表示。 不过，受债券供应影响，收益率上行压力可能持续。根据汤森路透旗 下IFR，本周迄今公司发行了215.5亿美元高投资级别的公司债。 美国财政部下周将标售560亿美元附息公债，第一批标售是周二进行 的240亿美元三年期公债。 1952 GMT，指标10年期公债收益率 涨2个基点，报2.474% ，伸手可及12月21日创下的九年峰值2.504%。 两年期美债 收益率升0.4个基点，至1.960%，周四触及200 8年10月来最高1.976%。 在期货市场，联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计美国在2018年 加息两次，下次加息时间可能在3月，这和周四的预期不变。 -----------------------2002 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-214/256 1.9599 0.004 三年期公债 99-124/256 2.0568 0.017 五年期公债 99-64/256 2.2852 0.017 七年期公债 99-4/256 2.404 0.022 10年期公债 98-12/256 2.4745 0.021 30年期公债 98-200/256 2.8105 0.024(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)