美国债市：公债收益率上涨，因纽约联储总裁杜德利发表鹰派讲话

* 纽约联储总裁杜德利称美国经济需要进一步收紧政策 * 伦敦恐袭提振公债在隔夜市场上涨 * 五年期和30年期公债收益率差降至三个月来最低 路透纽约6月19日 - 美国公债收益率周一跳涨，此前纽约联邦储备银 行总裁杜德利就货币政策发表鹰派讲话，提振对美联储将继续加息的预期 。 杜德利表示，现在暂停政策收紧周期将危及美国经济，他补充说，4. 3%的失业率及1.5%左右的通胀率，“这样的经济状况其实很不错”。 “杜德利称美联储现在暂停收紧政策将是错误的，”D.A. Davidson 固定收益交易部副总裁Mary Ann Hurley说。 “总的来说，杜德利是政策制定委员会中的鸽派，所以他的讲话暗示 美联储将会继续收紧政策，”Hurley说。 10年期公债 价格下跌9/32，收益率从周五尾盘的2.16%升 至2.19%，且高于隔夜交易时段触及的低位2.14%。 公债价格在隔夜交易时段受避险买盘推动上涨。周一一男子驾驶厢型 货车在伦敦一座清真寺附近撞向伊斯兰教信徒，造成10人受伤，近几个月 英国、欧洲和美国都遭受到一连串袭击。 自上周三美联储公布政策决定以来，公债收益率从七个月低位回升。 上周美联储宣布进行三个月来第二次升息，并宣布将从今年开始缩减所持 公债和其它证券规模。 不过，公债的跌势有限，因经济数据疲弱，令投资者担忧。 在上周三美联储会议前发布的数据显示，5月美国消费者物价意外下 跌，5月零售销售录得16个月来最大跌幅，暗示内需转弱。 “叶伦短期内并不担心核心通胀回落，”DRW Trading市场策略师Lou Brien说，“她的立场目前对长债提供了很大的支 持。” 五年期和30年期公债 收益率差降至三个月低位100个 基点，因美联储的鹰派政策离场重压中期公债，但通胀低迷支持长债表现 。 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯将在周一稍后发布讲话，美联储 副主席费舍尔周二早上将在荷兰阿姆斯特丹举行的一次会议上发表讲话。 -----------------------1814 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-25/32 (-03/32) 1.364 五年期公债 99-27/32 (-06/32) 1.785 10年期公债 101-22/32 (-09/32) 2.186 30年期公债 104-12/32 (-01/32) 2.783(完) (编译 利棣儿；审校 母红)