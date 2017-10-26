美国债市：公债收益率上涨，此前七年期公债标售需求疲弱

* 美国七年期公债标售需求疲弱 * 欧洲央行延长购债计划，稍早重压公债收益率 * 下任美联储主席的不确定性，令后市不明朗 路透纽约10月26日 - 美国公债收益率周四上涨，盘中交投震荡，因 此前七年期美债标售需求疲弱，投标倍数为去年8月来最低。 “七年期公债标售成绩不是特别的好，令公债市场小幅下跌，”DRW Trading市场策略师Lou Brien表示。 七年期美债标售的得标利率为2.280%，高于标售前二级市场的水准， 且为1月以来七年期公债标售的最高。 需求规模为669亿美元，投标倍数为2016年8月来最低的2.39，远低于 上月的2.70和均值2.56。包括外国央行等金融机构在内的间接投标得标规 模占比为63.4%，为5月来最低，且低于上次标售的70.6%和均值69.1%。 本周稍早进行的五年期和两年期公债的需求也同样疲弱。 公债收益率稍早下跌，跟随欧债收益率走低，此前欧洲央行宣布缩减 月度购债规模，延长购债计划到至少明年9月。 欧洲央行表示，从1月起月度购债规模减半，至300亿欧元，但鉴于通 胀仍低，购债计划将延长九个月。 同时，Politico报导，现任美联储主席叶伦在下任主席提名人名单中 已出局，这消息短暂推高公债收益率。不过，一位白宫官员向路透表示， “下任联储主席提名人还未有最后决定。” 其他两位联储主席大热人选是斯坦福大学经济学家泰勒和美联储理事 鲍威尔。外界认为，二人比叶伦更偏鹰派。 “市场没有明确方向，”Brien说，“许多事情都只是预期，而不是 真的正在发生，例如税改计划和对下任联储主席的臆测。” 纽约尾盘，10年期美债 收益率报2.453%，高于周三的2.4 44%，周三曾触及七个月峰值。 30年期美债 收益率报2.959%，高于周三的2.955%，周三 曾触及五个月高位。 七年期美债 收益率在标售后报2.296%，高于周三的2.282% 。 -----------------------1929GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-196/256 1.6189 0.012 三年期公债 99-162/256 1.7525 0.017 五年期公债 99-166/256 2.0744 0.009 七年期公债 98-232/256 2.2966 0.015 10年期公债 98-56/256 2.4554 0.011 30年期公债 95-216/256 2.9608 0.006(完) (编译 利棣儿；审校 李军)