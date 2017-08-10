美国债市：公债收益率下跌，因朝鲜紧张情势和美国数据疲弱

* 朝鲜公布向关岛附近区域发射导弹的计划

* 美国数据疲弱，进一步降低12月升息的机率

* 美国30年期公债标售成绩稳健

路透纽约8月10日 - 美国长期公债收益率周四跌至六周低位，因美国和朝鲜的紧张关系持续，且美国经济数据疲弱，降低对美国12月升息的预期。

过去两周美国10年期和30年期公债收益率下跌了7-10个基点，因朝鲜问题升级。

30年期美债标售成绩总体稳健，这也刺激对长债的需求，不过对朝鲜情势的担忧是影响公债市场的主要因素。

对于美国总统警告朝鲜若威胁美国则将面临“火与怒”，朝鲜周四不以为意，称之为“一堆废话”，并简要介绍了对美国在太平洋领地关岛进行导弹打击的计划细节。

“市场仍然有避险买需，因大家都不知道将会发生什么，”Allianz Investment Management资本市场部门主管John Bredemus说。

美国数据显示，7月生产者物价指数(PPI)降幅为11个月以来最大，上周初请失业金人数意外增加，反映经济增长疲弱，可能促使美联储延迟下一次升息。

美国7月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%，为去年8月以来最大降幅。截至8月5日该周，初请失业金人数增加3,000人，至24.4万人，数据较预期疲弱。

在数据公布后，利率期货走势暗示，预期美国12月加息的机率为42%，一个月前为接近60%。

纽约尾盘，10年期美债收益率从周三尾盘的2.242%降至2.208%，为六周低位。

30年期美债收益率从周三尾盘的2.818%降至2.783%，盘中跌至六周低位2.781%。

美国财政部标售150亿美元30年期公债成绩总体稳健，得标利率为2.818%，略低于标售前二级市场预期的2.819%。投标规模为近348亿美元，投标倍数为2.32，和上月标售的2.31基本一致，且略高于2.27的均值。

包括外国央行在内的间接投标购买了其中的66.8%，为去年7月来最高。

“今年余下时间公债标售将有良好买需，原因很简单，因为固定收益投资需求仍然很强劲，对存续期的需求很大，”Allianz的Bredemus说，“我仍认为，美国是最佳投资地。”(完) (编译 利棣儿；审校 母红)