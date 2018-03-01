美国债市：公债收益率下跌，因特朗普关税计划盖过鲍威尔讲话的影响

* 特朗普将对进口钢铝征收关税，市场担忧可能遭报复 * 美联储主席鲍威尔称未见美国经济过热迹象 * 纽约联储总裁杜德利称今年四次加息将“逐步”进行 * 美国核心消费者物价创一年最大涨幅 路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周四下跌，10年期美债收益率触及近三周低位，因 美国总统特朗普计划对进口钢铝征收关税，令投资者担忧美国贸易伙伴可能报复，导致消费 者成本增加。 特朗普计划对美国进口钢征收25%关税，对进口铝征收10%关税以保护美国生产商的消息 ，盖过了美联储主席鲍威尔在国会作证的影响。鲍威尔表示，美国经济表现良好，但鲜有迹 象显示美国经济过热，或者提振薪资大幅增长。 “(关税消息)令投资者极为不安，”Osterweis Capital Management投资组合经理Carl Kaufman在谈到美国计划对进口钢铝征税时说，但他淡化了此举会升级成为贸易战的风险。 在特朗普宣布关税计划前，鲍威尔在参议院金融委员会作证词陈述，他表示，“没有迹 象显示经济过热。” 这是鲍威尔出任美联储主席后国会首秀的第二部分，较之周二在众议院金融服务委员会 的作证，今日对美国经济的评估没有那么乐观。鲍威尔周二作证后，市场对美联储今年加息 四次的押注升温。美联储决策者去年12月预计今年加息三次。 “(鲍威尔的讲话)似乎更加平衡了。今日他对经济的看法不再那么乐观，但仍然乐观， ”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。 指标美国10年期公债 收益率报2.811%，较周三尾盘下跌约6个基点，路透数 据显示，该收益率周四稍早降至两周低位2.795%。 美国两年期公债 收益率降至2.218%，此为近两周最低，周三触及逾九年高位 2.286%。 Tradeweb数据显示，五年和30年期美债收益率差 从周三尾盘的48.2个基 点走宽至51.0个基点。 在鲍威尔作证期间，纽约联邦储备银行总裁杜德利在巴西圣保罗发表讲话，他说，今年 四次加息将“逐步”进行。 数据方面，美国商务部称，1月美国消费者物价上涨，潜在通胀指标录得12个月来的最 大涨幅，巩固今年物价压力将增加的观点。 劳工部称，上周初请失业金人数降至48年低位，而美国供应管理协会(ISM)称，2月全国 制造业采购经理人指数触及2004年5月来最高。 -----------------------2017 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 100-18/256 2.2137 -0.048 三年期公债 99-174/256 2.3626 -0.055 五年期公债 100-50/256 2.583 -0.067 七年期公债 100-18/256 2.7389 -0.063 10年期公债 99-120/256 2.8114 -0.057 30年期公债 98-56/256 3.0916 -0.036(完) (编译 利棣儿；审校 母红)