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债券
March 1, 2018 / 9:57 PM / 更新于 16 hours ago

美国债市：公债收益率下跌，因特朗普关税计划盖过鲍威尔讲话的影响

2 分钟阅读

    * 特朗普将对进口钢铝征收关税，市场担忧可能遭报复
    * 美联储主席鲍威尔称未见美国经济过热迹象
    * 纽约联储总裁杜德利称今年四次加息将“逐步”进行
    * 美国核心消费者物价创一年最大涨幅

    路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周四下跌，10年期美债收益率触及近三周低位，因
美国总统特朗普计划对进口钢铝征收关税，令投资者担忧美国贸易伙伴可能报复，导致消费
者成本增加。
    
    特朗普计划对美国进口钢征收25%关税，对进口铝征收10%关税以保护美国生产商的消息
，盖过了美联储主席鲍威尔在国会作证的影响。鲍威尔表示，美国经济表现良好，但鲜有迹
象显示美国经济过热，或者提振薪资大幅增长。
    
    “(关税消息)令投资者极为不安，”Osterweis Capital Management投资组合经理Carl
 Kaufman在谈到美国计划对进口钢铝征税时说，但他淡化了此举会升级成为贸易战的风险。
    
    在特朗普宣布关税计划前，鲍威尔在参议院金融委员会作证词陈述，他表示，“没有迹
象显示经济过热。”
        
    这是鲍威尔出任美联储主席后国会首秀的第二部分，较之周二在众议院金融服务委员会
的作证，今日对美国经济的评估没有那么乐观。鲍威尔周二作证后，市场对美联储今年加息
四次的押注升温。美联储决策者去年12月预计今年加息三次。
        
    “(鲍威尔的讲话)似乎更加平衡了。今日他对经济的看法不再那么乐观，但仍然乐观，
”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。
    
    指标美国10年期公债           收益率报2.811%，较周三尾盘下跌约6个基点，路透数
据显示，该收益率周四稍早降至两周低位2.795%。
    
    美国两年期公债          收益率降至2.218%，此为近两周最低，周三触及逾九年高位
2.286%。
    
    Tradeweb数据显示，五年和30年期美债收益率差              从周三尾盘的48.2个基
点走宽至51.0个基点。
    
    在鲍威尔作证期间，纽约联邦储备银行总裁杜德利在巴西圣保罗发表讲话，他说，今年
四次加息将“逐步”进行。
    
    数据方面，美国商务部称，1月美国消费者物价上涨，潜在通胀指标录得12个月来的最
大涨幅，巩固今年物价压力将增加的观点。            
    
    劳工部称，上周初请失业金人数降至48年低位，而美国供应管理协会(ISM)称，2月全国
制造业采购经理人指数触及2004年5月来最高。    
        
    -----------------------2017 GMT-------------------------     
    
                              价格         收益率%   变动       
    两年期公债                100-18/256   2.2137    -0.048
    三年期公债                99-174/256   2.3626    -0.055
    五年期公债                100-50/256   2.583     -0.067
    七年期公债                100-18/256   2.7389    -0.063
    10年期公债                99-120/256   2.8114    -0.057
    30年期公债                98-56/256    3.0916    -0.036(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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