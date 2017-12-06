美国债市：公债收益率下跌，因美国数据和地缘政治风险

* 美国ADP就业数据略好于预期 * 美国单位劳工成本下跌，令公债收益率承压 * 以色列地缘政治紧张局势推动公债市场 路透纽约12月6日 - 美国公债收益率周三全线下跌，因风险意愿下降，一些外国股市遭 到抛售，一系列美国经济数据大致未能令人留下深刻印象，加上地缘政治风险，对公债收益 率带来进一步压力。 美国总统特朗普重新确认耶路撒冷为以色列首都，引发了全球领导人一场抗议风暴，扶 助提振公债价格，分析师表示。 “美国大使馆的地点应该在哪里的消息，这通常都是一则大消息，这会提醒人们，中东 问题还未平息，这扶助公债价格上涨，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel说。 美国股市周三涨跌互见，之前几日受创的科技股有所反弹。不过，美股一度走高也未能 连带提振公债收益率，因投资者考量其他因素。 分析师表示，美国第二季和第三季单位劳工成本下滑暗示通胀压力温和，也令公债收益 率承压。 另外ADP民间就业报告显示上月民间就业岗位增幅略高于预期，但分析师对该数据信心 不大，影响大致被忽略。 ADP报告显示，11月美国民间就业岗位增加19万，较之前一个月大幅减少，但基本上符 合分析师预估的18.5万增幅。 “ADP数据近期对预估非农就业报告中民间就业数据的表现不佳，高估和低估了时候各 占一半。”BMO Capital Markets美国利率策略部门主管Ian Lyngen称。 本周五美国将公布更全面的非农就业报告，其中包括了公共和民间就业岗位增幅。 尾盘，美国指标10年期公债收益率 跌至2.329%，周二尾盘报2.356%，两年 期公债收益率 由1.826%跌至1.806%。 30年期公债收益率 降至三个月低点，尾盘报2.719%，周二尾盘报2.732%。 法国兴业银行利率策略师Bruno Braizinha表示，“看来所有好消息都已经在市场中消 化了：美国税改、美联储下月和明年可能加息。所以目前市场在等待下一个利多因素。” -----------------------2101 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-228/256 1.8064 -0.020 三年期公债 99-136/256 1.9146 -0.021 五年期公债 99-110/256 2.1212 -0.030 七年期公债 99-40/256 2.2563 -0.027 10年期公债 99-76/256 2.3296 -0.026 30年期公债 100-156/256 2.7201 -0.012(完) (编译 利棣儿/李军；审校 刘静/李军)