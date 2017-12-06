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美国债市：公债收益率下跌，因美国数据和地缘政治风险
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#债券
2017年12月6日 / 晚上9点36分 / 更新于 15 小时前

美国债市：公债收益率下跌，因美国数据和地缘政治风险

2 分钟阅读

    * 美国ADP就业数据略好于预期
    * 美国单位劳工成本下跌，令公债收益率承压
    * 以色列地缘政治紧张局势推动公债市场

    路透纽约12月6日 - 美国公债收益率周三全线下跌，因风险意愿下降，一些外国股市遭
到抛售，一系列美国经济数据大致未能令人留下深刻印象，加上地缘政治风险，对公债收益
率带来进一步压力。
    
    美国总统特朗普重新确认耶路撒冷为以色列首都，引发了全球领导人一场抗议风暴，扶
助提振公债价格，分析师表示。
    
    “美国大使馆的地点应该在哪里的消息，这通常都是一则大消息，这会提醒人们，中东
问题还未平息，这扶助公债价格上涨，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel说。
    美国股市周三涨跌互见，之前几日受创的科技股有所反弹。不过，美股一度走高也未能
连带提振公债收益率，因投资者考量其他因素。
    
    分析师表示，美国第二季和第三季单位劳工成本下滑暗示通胀压力温和，也令公债收益
率承压。
    
    另外ADP民间就业报告显示上月民间就业岗位增幅略高于预期，但分析师对该数据信心
不大，影响大致被忽略。
    
    ADP报告显示，11月美国民间就业岗位增加19万，较之前一个月大幅减少，但基本上符
合分析师预估的18.5万增幅。
    
    “ADP数据近期对预估非农就业报告中民间就业数据的表现不佳，高估和低估了时候各
占一半。”BMO Capital Markets美国利率策略部门主管Ian Lyngen称。
    
    本周五美国将公布更全面的非农就业报告，其中包括了公共和民间就业岗位增幅。
    
    尾盘，美国指标10年期公债收益率           跌至2.329%，周二尾盘报2.356%，两年
期公债收益率          由1.826%跌至1.806%。
    
    30年期公债收益率           降至三个月低点，尾盘报2.719%，周二尾盘报2.732%。
    
    法国兴业银行利率策略师Bruno Braizinha表示，“看来所有好消息都已经在市场中消
化了：美国税改、美联储下月和明年可能加息。所以目前市场在等待下一个利多因素。”
        
    -----------------------2101 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%     变动       
    两年期公债                99-228/256   1.8064    -0.020
    三年期公债                99-136/256   1.9146    -0.021
    五年期公债                99-110/256   2.1212    -0.030
    七年期公债                99-40/256    2.2563    -0.027
    10年期公债                99-76/256    2.3296    -0.026
    30年期公债                100-156/256  2.7201    -0.012(完) (编译 利棣儿/李军；审校 刘静/李军)

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