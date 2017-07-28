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2017年7月28日 / 晚上7点22分 / 11 天前

美国债市：公债收益率下跌，因薪资数据加剧对通胀偏低的担忧

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 美国第二季劳动力成本增长缓慢
    * 美国第二季经济增长加速
    * 朝鲜进行导弹试射，引发对公债的避险买需

    路透纽约7月28日 - 美国公债收益率周五下跌，此前数据显示美国第
二季劳动力成本升幅不及预期，加重对通胀将继续偏低的担忧。
    
    美国劳工部周五公布，第二季雇佣成本指数上升0.5%，第一季上升0.
8%。
    
    美联储周三表示，整体通胀和核心通胀指标回落，联储将“密切监控
”物价趋势。
    
    “我认为，市场聚焦在雇佣成本指数。它进一步证明了薪资没有大幅
增长，这对通胀前景而言，可能不是好征兆，”法国兴业的美国利率策略
部门主管Subadra Rajappa说。
    
    朝鲜不寻常地在周五深夜发射了一枚导弹的报导，令公债价格扩大涨
幅。
    
    日本，韩国和美国官方发表的声明细节暗示，朝鲜发射了一枚洲际弹
道导弹。
    
    指标10年期公债           价格上升5/32，收益率周四的从2.31%降
至2.29%。
    
    周五公布的其它数据显示，美国第二季经济增长加速，因消费者增加
消费和企业的设备投资增长，证明美国经济年初疲弱只是暂时现象。
        
    下周经济焦点将是周五出炉的7月就业报告。
        
    市场将关注下周三财政部公布的季度再融资计划，寻找当美联储开始
缩减购债规模时，政府如何作出相应调整的线索。
        
    美联储周三表示，预期“相对短时间内”开始缩减所持巨量债券。
    许多分析师和交易商预期，美联储将在9月公布缩减资产负债表计划
。
     
     -----------------------1816 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                100-01/32       (+)     1.355
    五年期公债                100-06/32  (+02/32)     1.834
    10年期公债                100-23/32  (+05/32)     2.294
    30年期公债                101-31/32  (+17/32)     2.902(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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