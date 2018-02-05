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February 5, 2018 / 9:12 PM / 更新于 19 hours ago

美国债市：公债收益率从四年高位回落，因股市急跌

2 分钟阅读

    * 股市被大举抛售，引发避险买需
    * 预期美联储更积极加息
    * 财政部本周将标售总计660亿美元公债

    路透纽约2月5日 - 美国公债收益率周一从四年高位回落，此前股市
被急速抛售，引发对低风险公债的买需。
    
    过去一周公债受到重创，因担心美国通胀数据改善，美国联邦储备理
事会(美联储/FED)将需要采取更积极的加息政策。
    
    周五数据显示，1月美国平均时薪同比上升2.9%，同比升幅为2009年6
月来最大。
    
    公债收益率上升，最初拖累股市，因投资者担心利率上升将拖慢经济
成长。
    
    周一股市抛售加速，驱使投资者投向较低风险的公债。
    
    “相对于已经涨了这么多，抛售的幅度并没有在股市敲响警钟，直到
今天下午抛售速度提升，”DRW Trading市场策略师Lou Brien表示。
    薪资数据、近期美国税改造成物价压力上升的预期，以及基建支出预
期“这一切因素燃点通胀预期，这并不是美联储将加息太快的问题，而是
加息不够快的问题，”Brien说。
    指标10年期公债           收益率在隔夜交易时段上升至2014年1月
来最高的2.885%，后回落至最低2.707%，因股市抛售加速。
    该收益率尾盘报2.766%。
    近期公债遭到大举抛售，令10年期公债收益率从上周一触及的低位2.
654%急升，在看到企稳迹象之前，很多投资者不愿入市买入。
    
    “即使你认为市场抛售过度，或甚至认为目前的收益率略超过了合理
水准，但在看到一些抛售放缓的迹象前，没有买家愿意进场遏制跌势，”
NatWest Markets利率策略师Blake Gwinn说。
    
    投资者担心公债收益率，也是因财政部将大幅上调今年发债规模，以
弥补美联储缩减购债规模造成的缺口。
        
    财政部本周将标售总计660亿美元公债，包括周二标售260亿美元三年
期公债，周三标售240亿美元10年期公债和周四标售160亿美元30年期公债
。
        
    周一数据显示，1月美国服务业采购经理人指数(PMI)升至近12年半高
位，受新订单增长提振。         
        
    -----------------------2028 GMT-------------------------    
 
    
                              价格         变动       收益率%   
    两年期公债                99-27/32   (+05/32)     2.081
    五年期公债                99-13/32   (+14/32)     2.502
    10年期公债                95-20/32   (+23/32)     2.766
    30年期公债                94-09/32   (+31/32)     3.044(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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