美国债市：公债收益率从四年高位回落，因股市急跌

* 股市被大举抛售，引发避险买需 * 预期美联储更积极加息 * 财政部本周将标售总计660亿美元公债 路透纽约2月5日 - 美国公债收益率周一从四年高位回落，此前股市 被急速抛售，引发对低风险公债的买需。 过去一周公债受到重创，因担心美国通胀数据改善，美国联邦储备理 事会(美联储/FED)将需要采取更积极的加息政策。 周五数据显示，1月美国平均时薪同比上升2.9%，同比升幅为2009年6 月来最大。 公债收益率上升，最初拖累股市，因投资者担心利率上升将拖慢经济 成长。 周一股市抛售加速，驱使投资者投向较低风险的公债。 “相对于已经涨了这么多，抛售的幅度并没有在股市敲响警钟，直到 今天下午抛售速度提升，”DRW Trading市场策略师Lou Brien表示。 薪资数据、近期美国税改造成物价压力上升的预期，以及基建支出预 期“这一切因素燃点通胀预期，这并不是美联储将加息太快的问题，而是 加息不够快的问题，”Brien说。 指标10年期公债 收益率在隔夜交易时段上升至2014年1月 来最高的2.885%，后回落至最低2.707%，因股市抛售加速。 该收益率尾盘报2.766%。 近期公债遭到大举抛售，令10年期公债收益率从上周一触及的低位2. 654%急升，在看到企稳迹象之前，很多投资者不愿入市买入。 “即使你认为市场抛售过度，或甚至认为目前的收益率略超过了合理 水准，但在看到一些抛售放缓的迹象前，没有买家愿意进场遏制跌势，” NatWest Markets利率策略师Blake Gwinn说。 投资者担心公债收益率，也是因财政部将大幅上调今年发债规模，以 弥补美联储缩减购债规模造成的缺口。 财政部本周将标售总计660亿美元公债，包括周二标售260亿美元三年 期公债，周三标售240亿美元10年期公债和周四标售160亿美元30年期公债 。 周一数据显示，1月美国服务业采购经理人指数(PMI)升至近12年半高 位，受新订单增长提振。 -----------------------2028 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-27/32 (+05/32) 2.081 五年期公债 99-13/32 (+14/32) 2.502 10年期公债 95-20/32 (+23/32) 2.766 30年期公债 94-09/32 (+31/32) 3.044(完) (编译 利棣儿；审校 李军)