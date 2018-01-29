美国债市：公债收益率升至2014年来最高，因经济前景向好

* 10年期美债收益率升穿长期趋势线 * 预期央行将缩减宽松政策 * 焦点在美联储政策会议、公债供应和经济数据 路透纽约1月29日 - 美国公债收益率周一急升至逾三年高位，此前一欧洲央行官员的讲 话巩固了，随着经济前景改善，全球主要央行将缩减刺激计划的预期。 一技术支撑位被突破，增加了利空人气。指标10年期公债收益率升穿了一条标志着始于 1980年代的逾30年牛市行情的趋势线。 “关键技术水准被突破，行情被打破，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma表示，“这可能是因为市场意识到，全球经济正在增长，且动能相当强劲。” 10年期美国公债收益率 盘中升至2.727%的峰值，此为2014年4月来最高。10 年期公债价格尾盘下跌11/32，收益率报2.701%。 随着经济前景改善，全球主要央行正逐步撤走对债市的支持。 “总的来说，市场主题是全球经济成长加快，”RBC Capital Markets美国利率策略部 门主管Michael Cloherty表示。 欧洲央行(ECB)管理委员会委员克诺特周日表示，该央行应该表明，当前购债计划9月到 期后，将如何尽快结束资产购买计划。“无论如何，没有理由继续实施该计划。”克诺特说 。 美联储将在周三结束为期两天的政策会议，一些分析师预计，届时美联储将会上调经济 预估。这可能增加美联储今年加息四次的机率。 根据CME Group的FedWatch工具，利率期货走势反映出，交易商目前预计今年美国加息 不超过三次。 美国政府将需要增加今年的发债规模，以弥补美联储缩减购债留下的资金缺口。 外界预计财政部将在周三宣布，自金融危机以来首次增加公债标售规模。 预期公债供应增加最初会集中在国库券和较短期公债上。不过，随着时间推移，债务需 求上升将促使政府增加发售较长期公债。 “这是个非常巨大的融资需求，”Cloherty说，“当你每年不得不借入超过1万亿美元 时，纵观所有的公债品种，你不能只依赖于国库券和短期公债发行，”他说。 交易商也聚焦本周众多的经济数据，重中之重是周五公布的1月就业报告。 -----------------------1918 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-24/32 (-01/32) 2.128 五年期公债 99-14/32 (-04/32) 2.499 10年期公债 96-05/32 (-11/32) 2.701 30年期公债 96-02/32 (-23/32) 2.949(完) (编译 利棣儿；审校 母红)